11月景氣亮藍燈機率高

國發會將於周二（27）公布最新景氣燈號，受全球經濟降溫，批發零售、出口成長走弱的影響，若尚未公布的數據沒有重大變化，11月景氣轉為藍燈的機率高。

國發會每月綜合股價指數、海關出口、工業生產等九項指標，編製景氣綜合判斷分數，以反映總體景氣，並以分數對映不同的燈號，讓氣變化一目瞭然，景氣由熱到冷的燈號顏色依序是紅、黃紅、綠、黃藍、藍。

我國景氣於今年初還出現趨熱的「黃紅燈」，3月轉為穩定的「綠燈」，9月、10月再轉為景氣轉弱的「黃藍燈」，綜合判斷分數降至黃藍燈的下限17、18分，非常接近藍燈門檻16分。

熟悉總體經濟的官員指出，今年以來受美、歐升息及大陸封控的影響，全球需求減弱影響，我國出口、工業生產連月下滑，於9月起轉為黃藍燈，他表示：「國際景氣真的不好，至於11月的燈號還在估算中，尚不明朗。」

惟根據已公布的統計，11月依新台幣計算的海關出口，年減0.5％，而機械及電機設備進口成長趨緩，僅6.4％，這兩項與上月相比，可能減2～3分，惟具體會減幾分，仍待國發會進行季調後才能拍板。

另外，甫公布的11月工業生產、批發零售及餐飲表現也欠佳，工業生產經季調之後年減4.09％，由於這項於10月已落至最低分，減無可減，因此不會減分。而11月季調後的批發零售及餐飲營收由10月年增4.1％轉為-4.5％，與上月比較，將會減2分。

至於股價指數、貨幣供給M1B等指標，與前一個月變化不大，應該不會加分，也不致於減分，由於10月綜合判斷分數已降至18分，再減2分就會落至藍燈，除非尚未公布的數據有很好的表現，否則以目前已公布的數據研判，11月轉為藍燈的機率極高。