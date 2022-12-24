12/24疫情｜本土17,949 比上周六增逾1成

疫情指揮中心24日公布國內新增18,066例COVID-19確定病例，分別為17,949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。今日新增的病例數較上周六多2,485例，增加約16.1％。

指揮中心表示，今日新增之17,949例本土病例，為8,102例男性、9,828例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,533例），台中市（2,240例），桃園市（2,062例），台北市（1,994例），高雄市（1,852例），臺南市（1,420例），彰化縣（870例），新竹縣（635例），新竹市（560例），苗栗縣（427例），屏東縣（397例），雲林縣（316例），南投縣（303例），宜蘭縣（281例），嘉義縣（265例），基隆市（243例），花蓮縣（172例），嘉義市（159例），金門縣（93例），台東縣（82例），澎湖縣（44例），連江縣（1例）。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為20例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月28日至12月21日，死亡日期介於6月27日至12月21日。

指揮中心說明，今日新增117例境外移入個案中，為62例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（6例），中國及韓國（各4例），香港及新加坡（各3例），美國、英國及奧地利（各1例），另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。

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