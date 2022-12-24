解雇清潔婦爭議 勞動局:博客來下周一說明

勞動部： 將請地方政府依法查處

針對博客來與清潔服務人員簽署承攬契約而涉有假承攬真雇用爭議事件，勞動部24日強調，勞務契約雖得基於契約自由原則本誠信約定勞動（雇用契約）或（承攬契約）等不同的勞務提供方式，但勞務契約之性質是否屬於勞動契約，並不受契約名稱、形式之拘束，向就整體契約內容及勞務提供事實情形，依從屬程度高低作綜合判斷。

勞動部指出，為協助勞工、事業單位釐清是否為勞動契約關係，勞動部已訂定「勞動契約認定指導原則」及「勞動契約從屬性判斷檢核表」，明示勞動契約之各項判斷要素。勞動部部絕不容許事業單位濫用與自然人簽訂承攬契約的方式，來規避勞動法令上課予雇主之相關責任與義務。

勞動部申明，對於博客來是否涉有假承攬真雇用等損及勞工勞動權益情形，將請地方政府依法查處，如有違反相關勞動法令事實，將由裁罰機關依法處罰。

（工商時報 譚淑珍）

北市勞動局： 還沒收到陳情人申訴，下周一請博客來說明

博客來網路書店遭指解雇任職超過20年的打掃阿姨，並質疑涉「假承攬、真僱傭」，引起外界討論，對此，北市勞動局勞動基準科長葉思延表示，目前還沒收到陳情人申訴，下周一會請博客來公司說明，也希望陳情人可以具名申訴，保障自己的權益。

律師陳又新在臉書揭露，有名在博客來工作20幾年的清潔工，遭公司通知解僱，但該名清潔工不僅過去從沒勞健保、三節禮金，連退休金也沒有，他也直言，博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」。

葉思延指出，目前還沒收到陳情人申訴，下周一會請博客來公司說明，因為此為個人權益，希望陳情人可以具名申請調解，或是申請勞動檢查，才能近一步了解是否有涉及契約權益爭議。

葉思延說明，基本上僱傭關係的認定，會以受雇主指揮監督的程度，或是人格從屬性，是否受制於雇主規範等，來判斷是否為僱傭關係，若為承攬關係，則是工作者可以到處接案，業主也不會干涉其作法，只要完成工作即可，至於此案實際狀況為何，有待從其實際勞動狀況去了解。

（中時 張芷瑜）