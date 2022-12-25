12/25前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/26（一）
|仲量聯行辦公室喬遷
勞動部公布最新無薪假統計
佳能法說會
台經院12月分景氣動向調查報告
央行公布11月消費者暨建築貸款餘額
|12/27（二）
|潤泰全法說會
國發會公布11月景氣燈號
央行公布11月存款不足退票統計
|12/28（三）
|中科管理局淨零碳排循環經濟及招商現況
興勤法說會
遠東商銀首推新型跨境匯款「遠銀全速匯」
|12/29（四）
|新潤興業2023年營運計畫
正文法說會
國票金控第二次線上法說會
|12/31（六）
|2023閃耀台中跨年夜、義大世界跨年煙火
國際財經焦點
|12/26（一）
|日本央行總裁黑田東彥發表演說
|12/27（二）
|韓國12月消費者信心
日本11月失業率、零售額
美國12月達拉斯Fed製造業指數，10月標普凱斯席勒房價、房價指數
|12/28（三）
|韓國12月企業信心
日本11月工業生產
美國12月里奇蒙Fed製造業指數、達拉斯Fed服務業指數，11月簽約待過戶成屋銷售指數
|12/29（四）
|韓國11月工業生產、零售額
美國上周初領失業救濟金人數，EIA上周原油庫存
|12/30（五）
|韓國12月通膨率
英國12月全國房價
美國12月芝加哥採購經理人指數（PMI）
陸港澳焦點
|12/26（一）
|港股耶誕節休市，28日恢復開市
|12/27（二）
|11月規模以上工業企業利潤
第18屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會）登場
|12/29（四）
|星空華文在港交所掛牌
|12/30（五）
|特海國際、澳亞集團在港交所掛牌
|12/31（六）
|12月官方製造業與非製造業PMI
台股一周焦點
|12/26（一）
|除息
|威致
|12/26（一）
|法說會
|東森、幸福
|12/27（二）
|法說會
|潤泰全、潤泰材
|12/28（三）
|除息
|聯德控股-KY
|12/28（三）
|法說會
|宏亞、誠創、泰詠、寬魚國際、欣巴巴
|12/29（四）
|法說會
|正文、士紙、德淵
|12/22（四）
|新股買賣
|天擎
|12/30（五）
|股東臨時會
|麗嬰房、誠美材