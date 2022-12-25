12/25前瞻一周》本周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

12/26（一）仲量聯行辦公室喬遷
勞動部公布最新無薪假統計
佳能法說會
台經院12月分景氣動向調查報告
央行公布11月消費者暨建築貸款餘額
12/27（二） 潤泰全法說會
國發會公布11月景氣燈號
央行公布11月存款不足退票統計
12/28（三）中科管理局淨零碳排循環經濟及招商現況
興勤法說會
遠東商銀首推新型跨境匯款「遠銀全速匯」
12/29（四）新潤興業2023年營運計畫
正文法說會
國票金控第二次線上法說會
12/31（六）2023閃耀台中跨年夜、義大世界跨年煙火

國際財經焦點

12/26（一）日本央行總裁黑田東彥發表演說
12/27（二）韓國12月消費者信心
日本11月失業率、零售額
美國12月達拉斯Fed製造業指數，10月標普凱斯席勒房價、房價指數
12/28（三）韓國12月企業信心
日本11月工業生產
美國12月里奇蒙Fed製造業指數、達拉斯Fed服務業指數，11月簽約待過戶成屋銷售指數
12/29（四）韓國11月工業生產、零售額
美國上周初領失業救濟金人數，EIA上周原油庫存
12/30（五）韓國12月通膨率
英國12月全國房價
美國12月芝加哥採購經理人指數（PMI）

陸港澳焦點

12/26（一） 港股耶誕節休市，28日恢復開市
12/27（二）11月規模以上工業企業利潤
第18屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會）登場
12/29（四）星空華文在港交所掛牌
12/30（五） 特海國際、澳亞集團在港交所掛牌
12/31（六）12月官方製造業與非製造業PMI

台股一周焦點

12/26（一） 除息威致
12/26（一）法說會東森、幸福
12/27（二） 法說會潤泰全、潤泰材
12/28（三） 除息聯德控股-KY
12/28（三）法說會宏亞、誠創、泰詠、寬魚國際、欣巴巴
12/29（四） 法說會正文、士紙、德淵
12/22（四） 新股買賣天擎
12/30（五）股東臨時會麗嬰房、誠美材
工商時報 數位編輯