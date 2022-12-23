電動機車補助! 這1縣市先宣布 最多補6千

嘉義市政府率全國之先，宣布嘉義市民在2023年選購電動機車，無論是「新購」或「汰購」電動機車皆可獲得補助。其中新購部分，每輛重型電動機車可獲得4,000元補助；汰舊換新部分，每輛重型電動機車可獲得6,000元補助。台灣智慧移動產業協會（SMAT）秘書長郭錦程23日表示，肯定嘉義市政府對淨零碳排、運具電動化的重視。

郭錦程指出，嘉義市府持續對民眾提供新購電動機車補助，顯示嘉義市府重視首購族、年輕人的需求。期待各地方政府有志一同，加速公布2023年的電動機車補助方案，以促成台灣早日完成淨零轉型。

SMAT認為，因應全球淨零趨勢，運具電動化已成為不可逆的重要政策，台灣有超過1,400萬輛機車，因此推動電動機車，以達成運具轉型，是中央政府與地方政府的重要施政方向。經濟部日前已發布「電動機車產業環境加值補助計畫」，2023年將延續提供民眾7,000元的電動機車購車補助；環保署也預告訂定「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」，於2023年元旦起新增汰舊換購電動機車，民眾將可以額外獲得每輛1,000元的補助（補助金額總計4,300元），這代表著中央與地方皆為淨零排放宣布相關政策，對穩定產業發展有重大意義。

依照嘉義市政府最新公布的「淘汰老舊機車及新、換購電動二輪車補助計畫」，為持續加速減碳、優化空氣品質，嘉義市民汰換老舊機車並換購、新購電動機車，皆可獲得補助。汰舊換新部分，每輛重型電動機車可獲得6,000元補助，每輛輕型、小型輕型電動機車可獲得4,000元補助；新購部分，每輛重型電動機車可獲得4,000元補助；每輛輕型或小型輕型電動機車可獲得3,000元補助。

嘉義市機車商業同業公會理事長陳慶全表示，嘉義市是全台灣機車密度第二高的地區，僅次於台北市，今年率先宣布新年度的補助辦法，積極成為全台22縣市的政策領航者，不僅是嘉義市民的福祉，更對達成中央2050淨零排放的目標有莫大助益。

郭錦程表示，國發會3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」後，為台灣電動運具產業設下關鍵的中長期目標，也就是2040年全面電動化，讓相關產業信心大振，蓬勃發展。12月底國發會預計再公布細部方案，產業界都樂觀預期，將對包括電動運具在內的減碳產業注入更多活水，企盼中央、地方政府能繼續共同努力，讓台灣早日邁向淨零轉型。

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