12/23疫情｜本土+18,965連兩日增溫逾2成

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增18,965例本土個案，跟上周五比多3,649例，增加約23.8％。另有108例境外移入及確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,965例本土病例，為8,550例男性、10,394例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,850例），台中市（2,451例），桃園市（2,230例），台北市（2,125例），高雄市（2,003例），台南市（1,558例），彰化縣（810例），新竹縣（645例），新竹市（563例），苗栗縣（389例），屏東縣（381例），雲林縣（374例），嘉義縣（260例），南投縣（251例），宜蘭縣（238例），基隆市（232例），花蓮縣（202例），嘉義市（148例），台東縣（103例），金門縣（80例），澎湖縣（65例），連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為49例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自香港（5例），中國（4例），韓國（2例），日本、美國、泰國、越南及德國（各1例），另92例感染國家為調查中。入境日期介於今年10月1日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,556,844例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,892,283例排除），其中8,663,616例確診，分別為39,246例境外移入、8,624,316例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,039例COVID-19死亡病例，其中15,022例本土，個案居住縣市分布為新北市2,943例、台北市1,640例、台中市1,595例、高雄市1,474例、台南市1,123例、桃園市1,108例、彰化縣939例、屏東縣583例、雲林縣494例、南投縣490例、苗栗縣413例、嘉義縣391例、宜蘭縣319例、基隆市313例、花蓮縣261例、嘉義市257例、新竹縣251例、台東縣192例、新竹市162例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心23日公布新增19,073例COVID-19確定病例，分別為18,965例本土個案及108例境外移入。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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