彰化5禽場確診禽流感 全台今年累計39例

動植物防疫檢疫局22日表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場（以上3場為主動通報）、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場（以上2場為主動監測）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，彰化縣動物防疫所(防疫所)執行紅羽土雞7,775隻（6週齡）、黑羽土雞11,257隻（6週齡）及皇金雞9,879隻（6週齡）、土番鴨839隻（10週齡）、肉鵝2,015隻（6週齡）計5場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國（10月17日至今日）已有48禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本（10月28日至今日）已有57禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支）。台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局指出，近期氣溫偏低且早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，國內禽流感疫情有升溫趨勢，防疫機關已啟動各項防控措施包含：一、加強禽場主動監測數量；二、擴大案例場監測範圍；三、強化高風險場域(理貨場、家禽批發市場、集籠場及近3年案例禽場)清潔消毒；四、產業團體督導所屬會員執行鄰近高風險之禽場清潔消毒；五、動物防疫機關增強稽查運禽(蛋)、化製車輛清潔消毒的力度。另外，也透過畜政單位要求飼料及運蛋業者，加強車輛或蛋箱清潔消毒，以全力防堵疫情擴大。

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