BNT次世代疫苗舌戰 蘇揆代薛瑞元道歉

鴻海創辦人郭台銘近期多次呼籲台灣應備有BNT次世代疫苗讓民眾接種，衛福部長薛瑞元21日反問「這是郭董講的嗎？聽起來像是BNT推銷員」。對此，蘇揆今（22）日替薛瑞元道歉，認為這樣講不好，惟對郭台銘罵薛瑞元是朽木，也認為不妥。

行政院長蘇貞昌22日出席第22屆公共工程金質獎頒獎典禮，媒體問及怎麼看政府不加購BNT次世代疫苗，遭郭台銘暗諷政府朽木為官？以及台北市議員梁文傑認為政府不該為郭台銘的私人承諾買3,000萬劑疫苗？以及薛瑞元說郭台銘像BNT推銷員？

蘇揆說，這件事情兩個人都有對、都有錯，郭台銘熱心積極，對BNT疫苗情有獨鍾，在郭家需要的時候花大錢和慈濟、台積電等買了大量疫苗供國人使用，我們非常感謝，這次他依然同樣態度，薛瑞元不能把這個跟推銷員一起講，雖然薛瑞元不是那個意思，但容易被人家連在一起，怪不得郭董事長就跳起來了，所以這樣不好，對於政務官這樣的講法我特別要表示道歉，不要這樣子講才好。

針對郭台銘馬上就罵薛瑞元是朽木、禽獸，蘇揆認為這樣也不好，相信這不是好的對應方式，總是希望大家都一起熱心積極。

蘇揆還說，我們還有400萬劑的疫苗，而國人因為疫情穩定、打氣很低，一天才2萬劑，薛瑞元是從預算、國家需要以及整個的全面角度來考量，認為莫德納和BNT完全一樣效果，同樣可以達到目的，保護國人健康，不必在這個時候又要花很大的經費去買，這部分薛瑞元沒有錯。

因此蘇揆說，希望大家都可以平心靜氣，萬一有一天真的有需要，政府一定也會買足疫苗，現在疫苗非常足夠，請大家放心，請大家都平心靜氣，請大家如果時間都已經可以了，就出來打疫苗。

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