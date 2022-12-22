12/22疫情｜本土+19,798 下一波疫情將至

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增19,891例COVID-19確定病例，分別為19,798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。疫情監測組長周志浩表示，今日確診數增幅較大，跟上周相比達23.6％，的確可能進入下一波疫情。

指揮中心表示，今日新增之19,798例本土病例，為8,869例男性、10,912例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,953例），台中市（2,585例），桃園市（2,181例），高雄市（2,116例），台北市（2,088例），台南市（1,602例），彰化縣（953例），新竹縣（710例），新竹市（630）例，苗栗縣（470例），屏東縣（399例），雲林縣（374例），嘉義縣（287例），南投縣（286例），宜蘭縣（273例），基隆市（239例），嘉義市（186例），花蓮縣（183例），金門縣（113例），台東縣（106例），澎湖縣（59例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月21日至12月19日，死亡日期介於6月25日至12月19日。

指揮中心說明，今日新增93例境外移入個案中，為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國（5例），日本（3例），香港及越南（各2例），法國（1例），另80例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月21日至12月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,533,337例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,887,833例排除），其中8,644,555例確診，分別為39,143例境外移入、8,605,358例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,999例COVID-19死亡病例，其中14,982例本土，個案居住縣市分布為新北市2,937例、台北市1,635例、台中市1,591例、高雄市1,467例、台南市1,119例、桃園市1,107例、彰化縣935例、屏東縣583例、雲林縣493例、南投縣490例、苗栗縣412例、嘉義縣391例、宜蘭縣319例、基隆市313例、花蓮縣259例、嘉義市255例、新竹縣250例、台東縣192例、新竹市161例、金門縣37例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

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