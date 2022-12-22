衛福部出手!退燒藥缺貨 藥局擬祭勸導限購

大陸疫情升溫，導致缺藥、藥價飆漲，也讓海外民眾掀起搶藥潮，我國也不例外，日前衛福部證實普拿疼出現大量收購狀況。衛福部長薛瑞元22日表示，目前有評估在藥局祭出勸導，希望顧客限量購買，但僅是「勸導」，沒有強制性。

衛福部日前表示國內出現針對「普拿疼」廠牌的乙醯胺酚（Acetaminophen）口服退燒藥出現大量收購的狀況。薛瑞元22日出席立法院社會福利及衛生環境委員會中表示，大陸在發布防疫新十條之後，防疫也轉向成「與病毒共存」的政策。

惟薛瑞元指出，我國現在沒辦法充分掌握大陸疫情，從出現大陸搶藥潮以及醫院排隊的狀況來看，大陸這一波疫情不可輕忽，特別是我國跟大陸地理位置臨近而且很多國人在大陸，因此必須特別注意。他強調，不是只有我國出現搶藥潮，華人比較多的國家都有出現。

薛瑞元說，目前提供藥品給民眾有兩個管道，一個是醫療院所開出去的，這部分比較不會有搶藥的問題，因為醫生會根據病人的需要去做處方。同時，衛福部會確保醫療院所開出去的要充足，因此要求藥廠一定要優先處理醫療院所的用藥。

薛瑞元表示，目前醫療院所沒有用藥異常的狀況。健保署長李伯璋也補充，健保用藥上，電腦會連線有紀錄，無法重複開藥。

另一方面，給藥的管道是透過藥局，薛瑞元坦言，這部分比較擔心。他表示，目前仍在評估，但初步規劃會採取勸導方式，希望顧客限量購買，如一次只能買幾顆藥， 但僅是「勸導」，沒有強制性。目前還在跟藥師公會討論，還沒有發文下去，但若要管制不會針對普拿疼等特定廠牌，否則會造成市場競爭，會用乙醯胺酚作為限制。

他說，會視情況不排除祭出更嚴格的管制措施，也可能因為情況不嚴重就解除管制。

另外，立委詢問我國政府是否會提供大陸用藥，展現正能量，國人也不用搶藥寄過去。薛瑞元回應，必須要謹慎考慮因為大陸人口實在很多，會以先自保為優先，行有餘力再考慮。他補充，我國國人若有家人在大陸，因為當地搶藥、藥物供給不順，台灣家人當然會擔心；但是如果市場出現缺藥，連國人都會囤藥，因此不敢答應要協助寄藥，避免像衛生紙之亂一樣，明明沒事卻出現囤藥、搶藥。

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