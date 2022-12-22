財長蘇建榮將卸任 由次長阮清華代理

財政部長蘇建榮本月25日借調期滿，確定歸建台北大學任教，本周五（23日）最後一天上班。對於代理部長人選，行政院今（22）日宣布由次長阮清華代理。

實際上，在代理財長人選，財政部兩位政次中，以阮清華呼聲較高。此外，財稅圈傳出，現任政次阮清華自賦稅署基層做起，曾任中區國稅局長，又督導公股小組，協助財長處理台新金與彰銀纏訟多年的彰銀經營權之爭，曾有「公股軍師」封號，財稅和公股業務均嫻熟，備受府院高層賞識。

由於財政部常次李慶華、賦稅署長許慈美明年1月都面臨屆齡退休，財政部財稅系統恐有一番人事大地震。據了解，李慶華在減稅政策擅長和財經部會談判，有取有捨，府院高層對她印象相當不錯，不排除有升任政次的可能。

行政院發言人羅秉成22日轉述蘇揆在行政院會談話表示，22日是蘇建榮最後一次參加行政院會，蘇建榮自2016年5月被延攬入閣擔任次長，2018年7月升任部長，時間很快，已經借調期滿，萬般不捨，總統蔡英文也再再慰留，惟尊重蘇建榮決定予以准辭。

蘇貞昌也細數蘇建榮的政績，包含稱讚他始終秉持維持財政穩健、確保財政永續，並嚴守財政紀律，讓國家資源做最佳條配、發揮最佳效益。

蘇貞昌還說，蘇建榮擔任財長責任重大，有時要鬆綁有時緊扣，奠定國家長遠發展各項重大建設得以推展，還要減少政府支出、建立合理稅制、打擊投資炒作、引導資金回流挹注經濟、推出有感報稅便民服務等。此外，蘇建榮任內，中央政府總決算連續四年歲出歲入賸餘超過千億，對於蘇建榮有許多感謝，一起完成許多艱難任務，希望他能將這些年來寶貴經驗跟實戰經驗帶回到校園，未來也能持續給予建議。

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