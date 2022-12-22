小三通1/7重啟 首波金馬民眾優先不含台商

小三通重啟的春節專案拍板！陸委會今（22）日指出，因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施期間為明年1月7日至2月6日，採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多一班，馬祖每周至多兩班。搭乘旅客則以金馬地區之民眾、陸配等為限 。

陸委會新聞稿指出，該專案由大陸委員會、交通部、衛生福利部及相關機關共同研商及完成。專案主要目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

實施步驟及運作方式重點如下：（一）實施時間：為春節前後兩周（112.01.07-112.02.06）。（二）航班申請：採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多一班，馬祖每周至多兩班。（三）搭乘旅客：以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。（四）邊境防檢疫措施：參照空運辦理，並由衛生福利部監督執行。（五）檢討機制：未來將視本專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。

陸委會表示，該專案執行將由相關部會及地方政府通力合作，做好整備工作。近期中國大陸疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下，執行本專案，以確保國人及金馬鄉親之健康及安全，藉由本專案的實施，作為啟動後續「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點。

金馬地區民眾春節交通專案。圖／陸委會提供





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