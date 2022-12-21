平均地權條例初審過關 炒房最高重罰5千萬

攸關打炒房的《平均地權條例》修正案，立法院內政委員會21日完成初審，祭出五重拳遏制炒房，不法炒房行為最高可重罰5,000萬罰鍰；在限制私法人購屋部分，如有特定用途可向內政部申請許可，且5年內不得移轉。朝野立委皆認同政院版修正案，僅針對嚴懲炒房定義拿掉空白授權條文，全案不必朝野協商，可望「開快車」，於2023年1月13日休會前完成三讀。

朝野立委難得一致皆認同應儘速通過審查，初審過程沒有出現杯葛或阻攔，連限制預售屋合約轉售，也無太大異議就過關。歸納這次修法共有五大重點，包括：限制換約轉售、重罰炒作行為，罰鍰100萬~5,000萬元、建立檢舉獎金制度、私法人購買住宅採許可制、解約需申報實價登錄。

審查會中，立委聚焦私法人購買住宅採許可制，引起熱烈討論。綠委羅美玲指出，財政部已祭出房地合一2.0，稅法容許私法人可買賣，短期買賣課重稅，但平均地權條例卻規定五年內不得買賣，兩法令恐有衝突；且若按照2021年私法人購買1.8萬戶計算，每天有60件申請案，內政部是否有人力處理？綠委張宏陸認為，設立建設公司門檻很低，未來可能私法人都去設立建築公司購買住宅。

內政部代理部長花敬群指出，當初設計私法人購屋許可制時，尚不知道會通過房地合一2.0，是否需再加上禁買、禁五年轉售管制，內政部認為可以討論，但他希望照政院版通過。花敬群則說，私法人購買住宅僅限員工宿舍、參與都更危老整建、長期出租，及其他內政部核准項目等四大類可申請許可，案件審核量會比較少些。

至於設建設公司規避限制問題，花敬群說，僅能大量購買30年以上住宅來參與危老整建或都更，不會讓私法人買新豪宅來都更。最後限制私法人購屋依政院版微調通過。

另關於嚴懲炒房條文方面，內政部原明定四款炒房樣態，第四項是從事其他影響不動產交易價格或秩序操縱行為，多位綠委認為，過於自由心證等於空白授權，最後決定拿掉第四款。

此外，有關禁止紅單部分，這次修法新增條文，紅單或預售屋的買受人、建商等，在面對內政部查核時，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

不法炒房行為最高處5,000萬元罰鍰，但若不法所得超過5,000萬元，綠委建議應加入追討條款，最後以附帶決議方式，請內政部於六個月內研議回覆。

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