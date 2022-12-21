交部公布元旦4新制 18歲可臨櫃辦理儲匯

交通部公布明年元旦四大新制，包含郵政數位存款帳號開放臨櫃辦理等。

第一，不再補助市區客運購置柴油大客車。交通部表示，配合2030年市區公車全面電動化政策，自2023年起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴（汽）油大客車不予補助。

第二，國際商港港埠費率上限調整方案。由於國際商港港埠費率上限自1998年迄今已24年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自2023年1月1日起原則調漲10％，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。

另外，為爭取郵輪來台，港務公司日前也宣佈，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，更可加碼享有旅客服務費全免的優惠。

第三，郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業。交通部指出，為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。

第四，因應民法下修成年年齡至18歲，開放18至20歲客戶得自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

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