12/21疫情｜本土+19,051較上周三增8.6％

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增19,051例本土個案，較上周三多1,502例，增加約8.6％；另有新增104例境外移入並有27例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，8,681例男性、10,355例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,807例），台中市（2,362例），桃園市（2,261例），台北市（2,173例），高雄市（1,991例），台南市（1,350例），彰化縣（930例），新竹縣（748例），新竹市（552例），屏東縣（429例），苗栗縣（426例），雲林縣（349例），嘉義縣（279例），宜蘭縣（267例），基隆市（243例），南投縣（240例），嘉義市（187例），花蓮縣（184例），台東縣（121例），金門縣（90例），澎湖縣（62例）。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為10例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月28日至12月18日，死亡日期介於8月28日至12月18日。

指揮中心說明，今日新增104例境外移入個案中，為55例男性、49例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國（7例），日本（3例），土耳其、美國、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南及韓國（各1例），另86例感染國家調查中。入境日期介於今年11月21日至12月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,508,858例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,883,241例排除），其中8,624,680例確診，分別為39,049例境外移入、8,585,577例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,958例COVID-19死亡病例，其中14,941例本土，個案居住縣市分布為新北市2,930例、台北市1,626例、台中市1,585例、高雄市1,463例、台南市1,115例、桃園市1,105例、彰化縣933例、屏東縣581例、雲林縣492例、南投縣489例、苗栗縣412例、嘉義縣390例、宜蘭縣319例、基隆市313例、花蓮縣259例、嘉義市255例、新竹縣249例、台東縣192例、新竹市161例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

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