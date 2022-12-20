台鐵工會擬發動春節罷工 交通部回應了

交通部日前針對台鐵公司化草案預告，但因未採納工會意見，交通部卻逕行預告，程序問題引發台鐵工會不滿，甚至不排除罷農曆春街發動罷工。交通部晚間發布新聞稿回應，持續與台鐵局、台鐵工會進行台鐵公司子法研訂。

對於台鐵工會20日表示，交通部完全不採納工會於12月15日就「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」所表達意見，並強行進行法規預告程序乙節。交通部表示，台鐵公司推動會報相關子法討論，以及台鐵局與工會之溝通，係採平行作業方式進行。

交通部進一步表示，考量儘速完成子法訂定，相關預告程序及整體作業需依規劃進行，但台鐵工會於台鐵局協商會議中所提意見，已請台鐵局併與預告期間意見整理後提送交通部，交通部將安排台鐵工會就所提意見於台鐵公司推動會報進行討論。

就工會認有違反原先承諾之誤解，交通部表示，交通部與台鐵局、台鐵工會的立場與目標都是相同的，共同努力台鐵公司化的永續經營及保障員工權益，後續在協商程序加強連繫與溝通，讓工會意見充分表達與討論，縮小雙方認知差距，儘速共同完成台鐵公司化相關子法草案協商之完成。

針對春節罷工一事，交通部次長胡湘麟表示，雙方是有互信基礎，仍然會持續和台鐵工會溝通，不希望出現春節罷工狀況。

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