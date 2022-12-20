媒體議價 唐鳳:若立法數位部願做主管機關

有關媒體議價，行政院日前要求促成數位平台與新聞業首次對話，共計舉辦四場，並於16日落幕。外界關心後續處理，數位部長唐鳳今（20）指出，將分為短、中、長期規劃，短期包含分潤機制建立、持續對話等，中期的話立法是其中選項，一旦決定立法數位部不會拒絕擔任主管機關。

新聞業者與數位平台自2日起展開對話，16日是最後一場。數位部當時表示，會盡速將四場會議對話重點呈報至行政院跨部會小組進一步研議。

對於媒體議價的後續進度，唐鳳20日在數位部茶敘時指出，會盡快彙整四場對話的共識，交由行政院跨部會會議討論，惟具體時間時間尚未定案。

此外，唐鳳也透露短、中、長期規劃。短期就是持續對話機制，不排除將促成媒體和平台第二輪對話，以及建立分潤機制、即時的事實查核機制，以及如何讓新聞更快速傳播等。

至於中期，唐鳳說，看各部會有沒有要認領，看法規命令有沒有因為大家共識要進行調整的部分。此外，若要立法也會放在中期。也就是說，法規調適跟提出立法草案都在中期的工作當中。

長期部分，唐鳳說，若真的獲得社會共識、三讀立法通過，額外需要的工作就屬於長期工作。

唐鳳也強調，數位部並不會變成判斷新聞業或是新聞業本身的主管機關，假如可以滿足這個前提，就不會拒絕擔任立法後的主管機關，這部分責無旁貸。

至於要立哪種法？數位部次長李懷仁則表示尚未確定，有歐盟模式、加拿大模式、澳洲模式，媒體的公會還沒有取得共識，也需要社會溝通。

李懷仁談到四場對話則表示，兩個數位平台商業模式不一樣，牽涉到公平會角色，有沒有聯合行為；財政部則涉及到稅。因此都是跨部會議題，不是數位部一個人可以決定。他也提到，還有很多事情可以先開始走，像是Google承諾會提出具體方案，也已私下跟媒體相關公會取得對話。

延伸閱讀

媒體議價最終場對話 落幕

低軌衛星放寬外資持股限制? 唐鳳這樣說

做時間的主人 唐鳳的一天這樣超展開