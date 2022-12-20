10萬勞保紓困貸款來了！符合5條件可申請

勞保紓困貸款10萬元方案將於12月26日至2023年1月7日開放申請，可採線上或臨櫃辦理，有需要的勞工朋友，建議提早準備好資料，抓緊時間去銀行辦理。

勞保局提供每人最高10萬元的「勞工保險被保險人紓困貸款」（勞保紓困貸款），土銀指出，只要符合勞保投保年資15年等五項條件者，每人最高可貸款10萬元，貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

已請領老年給付者 不得申請

勞保被保險人須同時符合以下五個條件就能申請本貸款，一是生活困難需要紓困、二是參加勞工保險年資滿15年、三是無欠繳勞工保險費及滯納金、四是未曾借貸勞保紓困貸款、五為曾借貸已繳清貸款本金及利息。要特別注意的是，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向其所屬機關請領勞保補償金者，不能申請。

為避免疫情群聚風險，土銀也預先公告，開放全程線上作業，申請人使用手機就能完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，全程免臨櫃，手續十分簡便。此外，因應央行第四次升息漲幅半碼，勞保紓困貸款貸款利率由2.095％提高為2.22％，但只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，以落實照顧勞工朋友。

（旺得富理財網 黃順德）

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