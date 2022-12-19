網爆2,800萬個資遭駭客盜賣 勞保局回應了

有政府好安心？台灣人個資又驚傳外洩，近日媒體報導指出，網路出現兜售疑似勞保資料，台灣2,300萬人個資疑似外洩，而今（19日）又有網友在PTT爆料，有駭客在網路上兜售勞動部所保存的2,800萬筆個資，對此，勞保局澄清，相關資料經比對與勞保局保有資料內容、特徵及格式並不相符，並非勞保局資料庫資料，且相關調查單位已初步排除該網站資料是勞保局資料檔。

有網友19日在PTT論壇發文指出，之前十月到十一月的時候，新聞報導有2300萬戶政資料外洩上網，而同一個駭客在今年11月20日又在同一個網站，上傳了2019年的28.11M的資料，駭客則聲稱該資料為勞動部所有，並作兜售，而因為資料包含外籍移工，所以略多於台灣人口，內容包括，姓名、生日、地址、電話、手機號碼、雇主姓名（公司名稱）、公司住址、email…等。

對此，勞保局今發表回應說明，經比對網路上流出之資料，如個人基本資料、郵遞區號及地址欄位等欄位與該局保存之相關資料欄位名稱、定義及長度並不相符，且經抽查發現不存於該局資料庫內，並非該局被保險人資料。經清查該局資料庫並無遭到攻擊之紀錄，應無資料外洩情事。

勞保局進一步說明，為確保資料安全性，該局除依資通安全責任等級A級之公務機關應辦事項規定辦理，啟用相關防禦措施外，每年並辦理對外提供資料機關之稽核作業。

（中天新聞網 李俊毅）

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