搶藥潮！王必勝證實普拿疼出現大量收購

普拿疼現大量收購潮 王必勝：持續監測市場供貨狀況

指揮中心指揮官王必勝19日宣布，近期觀察到市場出現普拿疼藥品出現大量收購的狀況，會持續觀察狀況，同時同成份用藥仍有其他廠牌可以選擇，會持續觀測市場供需狀況，並評估是否採取積極措施。

王必勝表示，國內出現針對「普拿疼」廠牌的乙醯胺酚退燒藥出現大量收購的強行，導致藥局缺貨、叫貨困難；目前已經跟廠商反映需要加速供貨，也提醒民眾依照需求適量購買。

王必勝說，與普拿疼同成份的口服退燒藥除普拿疼之外，還有其他選擇，藥證有47張藥證有持續生產；庫存量有5,400萬顆，每個月用料大概是2,000萬顆，換算仍有約有2.7個月的健保用藥。他強調，目前缺貨的是指「普拿疼」該品牌，並非國產，不只我國，現在全球供貨緊，會持續監測市場供貨狀況，確保藥物儲量。

中央流行疫情指揮中心今天表示，目前國內的普拿疼出現部分大量收購情形，導致缺貨及叫貨困難的狀況，目前已洽詢廠商加速供貨以因應市場需求。

受到大陸疫情升溫影響，日前有藥師擔憂國內會爆發搶藥潮，不過上周四指揮中心才出來掛保證說國內口服退燒藥物暫無短缺，今天就改口說普拿疼出現缺貨情形。

防疫指揮官王必勝表示，乙醯胺酚(Acetaminophen)口服退燒藥除普拿疼外，國內仍有其他廠牌藥品供民眾購買，臨床端亦有其他種類處方藥品可供退燒，提醒民眾依需求適量購買，勿大量轉寄至國外。

王必勝指出，指揮中心除了將確保國內藥物儲量，也會持續監測市場供需狀況，並評估是否採取積極措施，至於進一步的措施為何？他說要先看廠商的庫存量有多少再來做決定。

關於退燒藥從上周的庫存無虞到今天發生缺貨，王必勝表示，指揮中心上周所公布的是指成分為乙醯胺酚(Acetaminophen)的所有口服退燒藥，並非針對普拿疼，上周指揮中心曾指出國內乙醯胺酚庫存量約5400萬顆，約2.7個月的健保用量。

王必勝解釋，今日公布的為普拿疼，是一個較知名的乙醯胺酚品牌，由於國內並未對指示用藥統計庫存，將再詢問廠商還有多少庫存，以決定下一步的措施為何。

（中時新聞網 陳人齊）