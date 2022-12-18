明年1/13 傳顧立雄組閣

明年1月13日立院會期結束，立即啟動內閣改組。據悉，18日稱自己為「挑擔的人」的蘇揆，仍未鬆口要卸職。黨內人士認為，跨年後總統蔡英文勢必要下定決心，是否要更換閣揆、展布新局。黨政人士多認為，起用國安會祕書長顧立雄組閣是擺脫派系牽制最佳出路，就看小英總統態度而定。

至於副閣揆，綠營各路人馬角力激烈，桃園市長鄭文燦、前交長林佳龍、屏東縣長潘孟安都有意角逐。

據悉，蘇揆並無意卸下閣揆，近日動作頻頻，先前曾約見卸任縣市長，這二天常與蔡總統同台，陸續交辦重大政務，也安排12月25日後與落選黨內政治人物會面，討論新閣成員議題，行程似已滿到明年。

不過，綠營內部要求蘇揆下台聲浪愈來愈大，甚至綠營高層傳出，立院會期延會至明年1月13日後立即啟動內閣改組，由顧立雄組閣呼聲甚囂塵上。

政壇傳出，原本大選後府有意考慮陳建仁或顧立雄組閣，黨政人士認為，陳建仁具有清新形象，但為人溫和謙讓，黨內擔憂轉不動內閣這部大機器，論魄力和氣勢顧立雄優於大仁哥，沒有派系包袱、可擺脫派系傾軋，政治歷練雖不足，但任用政治副閣揆可補足。

黨政人士分析，蔡英文先前起用顧立雄擔任不當黨產處理委員會主委、金管會主委，又出任國安會秘書長，各個職位八竿子打不在一起，卻又無比重要，顯然小英要讓顧立雄有全面性歷練。

知情人士說，顧立雄是文人接國安會祕書長在小英任內做得最好一位，針對國安議題全方位思考，且會創造新議題。香港國安法上路，他成立香港小組研商爭取在港跨國企業來台設立亞太據點，其中輝達來台設亞太物流中心就是一例。顧頭腦聰明是小英不可或缺得力助手，能否組閣，端看蔡總統取捨。

內閣改組幅度不會太小，黨內人士指出，蘇揆下台與否，蔡總統遲未下決定，各派系仍角力中，就算蘇揆再「硬」，可能也面臨「不得不下台」壓力。

另有黨內人士說，更棘手是如何安排「卸任縣市長」就戰鬥位置，外界預期和黨內期待不一致，以潘孟安為例，黨內認為他出任農委會主委已底定，但近潘人士說，他有當副閣揆意願。

至於鄭文燦，黨內人士說，因輔選桃園失利加上論文被撤風暴，與閣揆失之交臂，但仍積極爭取副閣揆位置。黨內有人認為，副閣揆要做跨部會協調，其論文污點如何領導教育部長？

據悉，府方有意安排林佳龍出任總統府祕書長，要視其個人意願，有些派系運作將其安插在內政部長，已遭近龍人士大力否認。至於基隆市長林右昌也將入閣，最可能出任交長一職。

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