12/18疫情｜本土＋15,034例 境外＋89例

疫情連續升溫！指揮中心18（今）日公布國內新增15,034例本土個案，較上周日增加1000例，上升7.1％；另新增89例境外移入、30例死亡個案。

今天新增例本土病例中，6854例為男性、8,173例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。以地區分布來看，新北市（2,938例），台中市（1,868例），桃園市（1,774例），高雄市（1,656例），台北市（1,625例），台南市（1,153例），彰化縣（671例），新竹縣（527例），新竹市（492例），屏東縣（333例），苗栗縣（327例），雲林縣（306例），嘉義縣（229例），宜蘭縣（222例），基隆市（211例），南投縣（206例），花蓮縣（161例），嘉義市（139例），台東縣（83例），金門縣（82例），澎湖縣（31例）。

今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，其中27例具慢性病史、20例未接種三劑以上疫苗。

新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（3例），韓國（2例），中國、荷蘭及新加坡（各1例）移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。（工商時報 呂雪彗）

莊人祥曝下波疫情高峰時間點 單日確診最高估達3.6萬例

莊人祥表示，過去7天以來，本土病例第50週(12/11-12/17)共10萬7315例，比第49週(12/4-12/10)，10萬622例，上升6.7%。

由於疫情已經連續10天單日確診數都較上周同期還要高，莊人祥表示，從近期疫情一波一波看起來是持續上升中，推估1月底～2月初，也就是約農曆過完年後會到達高峰。

莊人祥表示，上周疫情開始反彈時，就有開始根據模型推估，按照低、中、高推估來看，單日確診數低推估2.9萬人，高推估約為3.6萬人，但他強調，是初步的推估，仍會變動，會隨時修正。（中時 鄭郁蓁）