12/18前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/19（一）
|2022亞洲新媒體高峰會
Payeasy記者會
|12/20（二）
|經濟部公布11月外銷訂單
台泥進口電動大貨車展示會
台灣西門子開放式數位商務平台accelerator發表會
大同智能日前輔助服務案場啟動典禮
達麗橋頭新案動土
藍濤亞洲／2022台灣風險論壇
|12/21（三）
|主計總處公布110年薪資中位數統計
趨勢科技針對2023年資安發表趨勢
中華信評發布2023年台灣信用展望
|12/22（四）
|主計總處公布11月失業率
台灣工具機暨零組件公會2023年展望
仲量聯行台北辦公室全新開幕
台灣機械工業公會常務理監事會
中經院／台灣採購經理人營運展望研討會—2023全球經濟下行風險中台灣產業契機與挑戰
央行公布11月五大銀行新承作放款統計
|12/23（五）
|經濟部公布11月工業生產與批發、零售及餐飲業營業額
現代財經論壇／國際變局下的台灣經濟展望
央行公布11月貨幣總計數
國際財經焦點
|12/19（一）
|德國12月Ifo企業信心指數
|12/20（二）
|澳洲央行貨幣政策會議備忘錄
日本央行貨幣政策決議
德國11月生產者物價指數（PPI）
美國11月營建許可與房屋開工
歐元區12月消費者信心指數初值
|12/21（三）
|德國1月GfK消費者信心
美國Q3經常帳，12月消費者信心，11月成屋銷售，EIA上周原油庫存
|12/22（四）
|英國Q3經常帳、國內生產毛額（GDP）終值、商業投資
美國Q3 GDP終值，上周初領失業救濟金人數，11月芝加哥Fed全國活動指數
|12/23（五）
|日本11月通膨率，日本央行貨幣政策會議備忘錄
美國11月個人支出與所得、個人消費支出（PCE）物價指數、耐久財訂單、新屋銷售，12月密西根大消費者信心指數
陸港澳焦點
|12/19（一）
|上證50股指期權正式掛牌交易
|12/20（二）
|12月貸款市場報價利率（LPR）
香港11月CPI
|12/22（四）
|中國11月Swift人民幣在全球支付中占比
上美股份在港交所掛牌
台股一周焦點
|12/19（一）
|除息
|材料-KY、桂盟
|12/19（一）
|法說會
|吉源-KY、凱羿-KY
|12/20（二）
|除息
|世豐、上奇
|12/20（二）
|法說會
|圓展、茂生農經、逸達、德微、科風、弘裕
|12/20（二）
|新股買賣
|巨有科技
|12/21（三）
|除息
|新普、匯鑽科
|12/21（三）
|法說會
|黑松、國賓
|12/22（四）
|除權息
|波力-KY、台境
|12/22（四）
|法說會
|誠研
|12/23（五）
|法說會
|恆大、亞翔