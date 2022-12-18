三大黑天鵝展翅 11月外銷訂單恐連三黑

經濟部20日將公布11月外銷訂單統計。雖然歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續到來，但全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸清零政策，這三大因素持續影響全球景氣，恐繼續抑低接單表現，預估11月訂單金額為540億美元至560億美元，年減14.5％至17.6％，連三黑命運恐難逃。

統計處長黃于玲表示，車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能，但全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，這三大黑天鵝因素將持續影響全球景氣、增添經濟前景不確定性，預期11月外銷訂單將來到540億美元至560億美元，年減14.5％至17.6％，恐出現連三黑。

國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求延續，但經濟部10月外銷訂單仍受到全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶持續進行庫存調整，再加上去年同月基期較高，抵銷部分減幅，接單金額年減6.3％、來到554.0億美元。

從貨品別觀察，各主要貨品接單均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存。電子產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，以及年底備貨挹注，致接單仍年增9.6％；而資訊通信產品因手機新品效應及數位轉型需求持續，推升接單動能，抵銷部分減幅，致年減0.3％；光學器材因市場需求續疲，接單年減43.4％。

傳統貨品方面，因全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，廠商對設備投資保守觀望，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，讓基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械分別年減31.0％、32.3％、20.2％ 及9.8％。

據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，預期接單將較10月增加廠商家數占12.8％，持平者占54.4％，而減少者占32.9％，按家數計算動向指數為39.9；按接單金額計算動向指數則為48.4，預期11月整體外銷訂單金額將較10月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為49.0、48.5及48.5。

展望未來，黃于玲說，全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，這些黑天鵝將增添經濟前景不確定性，恐影響外銷接單表現，後續仍需密切關注並審慎因應。