台電股臨會通過上修資本額、增資1,500億

台電16日召開股東臨時會，提出累積虧損達實收資本額二分之一報告，並通過修訂公司章程將現行資本總額4,000億元調整為6,000億元，及增訂特別股發行條件，也通過將於年辦理現金增資發行新股1,500億元私募案，規劃由經濟部全數認足。台電表示，盼藉由政府投資「穩定供電建設方案」，加速落實各項電源開發與電網必要建設，持續為全國提供穩定電力。

台電指出，國際燃料價格受烏俄戰爭影響大漲，燃料成本大幅增加，今（2022）年截至10月份發購電燃料成本為5,007億元，較去（2021）年同期增加2,635億元；雖經7月電價調整增加今年電費收入約288億元，仍無法使公司轉虧為盈。

截至10月底台電累積虧損1,723億元，已達實收資本額3,300億元二分之一，依公司法規定應於最近一次股東會報告，因此今日召開股東臨時會，由台電代理董事長曾文生主持。會中也通過修正公司章程及辦理私募普通股討論事項。

台電強調，世界各國電力公司皆面臨燃料成本高漲問題，各國政府多採取電價調整作法，以合理反映實際供電成本，如歐美日韓等國；另外有部分國家考量整體能源安全，採取國有化、政府直接補貼電業、政府增資、資產重組、提升信貸額度籌措低利資金等作法維持電業營運。台電為配合政府照顧民生經濟與持續推動必要電力建設，參考國際作法，爭取政府增資以投入資本支出，協助台電持續執行供電穩定任務。

台電說明，為籌措「穩定供電建設方案」所需資金，爭取由政府投資台電1,500億元，用於各項重要電力建設。增資經費將推動電源開發計畫，包括發展再生能源、燃氣複循環機組增建計畫、儲能機組新增計畫，以及發電設備改善工程等；同時也投入強化電網建設，透過分散、強固與防衛工程提升全國電網韌性。

台電進一步說明，台電目前實收資本額為3,300億元，為取得日後增資空間，因此修正章程將資本總額調整為6,000億元。股臨會通過增資案後，後續將依中央政府總預算程序及私募相關法規，由經濟部對台電挹注1,500億元。

台電表示，本次現金增資案因考量公司財務現況、主要股東認股意願、時效與發行成本，採私募方式規劃由經濟部全數認足。本次股東臨時會也於公司章程中增訂特別股相關權利義務及發行條件，日後實際發行時，將視資本市場狀況及投資人意願辦理。

台電也說明，除了辦理增資，未來將持續精進燃料採購策略、辦理資產重估、降低材料採購成本、降低資金成本、撙節各項支出及爭取合理調整電價等具體行動，積極開源節流，讓台電持續貫徹穩定供電的使命。

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