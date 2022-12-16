12/16疫情｜本土+15,316 100例境外移入

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增15,416例COVID-19確定病例，分別為1萬5,316例本土個案及100例境外移入，另確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,316例本土病例，為6,830例男性、8,473例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,889例），台中市（1,978例），桃園市（1,875例），高雄市（1,736例），台北市（1,487例），台南市（1,191例），彰化縣（725例），新竹縣（549例），新竹市（449例），屏東縣（423例），苗栗縣（415例），雲林縣（316例），嘉義縣（224例），南投縣（223例），基隆市（182例），宜蘭縣（174例），花蓮縣（148例），嘉義市（126例），台東縣（91例），金門縣（66例），澎湖縣（47例），連江縣（2例）。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為14例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月25日至12月12日，死亡日期介於6月6日至12月13日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增100例境外移入個案中，45例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國（3例），中國、日本、美國、紐西蘭、荷蘭、菲律賓、越南及韓國（各1例）移入，另89例感染國家調查中。入境日期介於今年11月15日至12月15日。

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