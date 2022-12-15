汽車汰舊換電動車可領1.5萬 最快元旦上路

環保署15日預告老舊汽車汰舊換新獎勵辦法，若汰舊換電動車，可領取空污補助新台幣2,000元、減碳獎勵1.2萬元，再加上回收獎金1,000元，相當於最高可領1.5萬元的補助。

減碳辦公室主任蔡玲儀說，草案預計明年元旦上路，也會在「廢車回收一站通」網站上整合小客貨車、柴油車等相關選項，方便民眾選擇；未來也會邀集有減碳需求的業者，如科學園區等，加入收購行列，且提供的獎勵金不得低於環保署。

環保署預告「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」草案及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」草案。如果民眾淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛後，如將其減量效益歸屬給環保署，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，可獲得不同金額補助。環保署估算，以淘汰老舊汽油小客貨車並購買電動車輛為例，可取得57.07公斤揮發性有機物的減污效益及19.3公噸二氧化碳當量減碳效益。

根據草案，老舊車輛是指中華民國96年6月30日前出廠燃油機車；96年12月31日前出廠的燃油小客車、小貨車及小客貨兩用車；95年9月30日前出廠的柴油大客車、大貨車。根據統計，目前符合規定的老舊機車約310萬輛、汽車約265萬輛、柴油車約8萬輛。

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