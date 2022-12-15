12/15疫情｜本土+16,012 連7天升溫

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增16,080例COVID-19確定病例，分別為16,012例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,012例本土病例，為7,085例男性、8,903例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布為新北市（2,935例），台中市（2,133例），高雄市（1,918例），桃園市（1,789例），台北市（1,586例），台南市（1,264例），彰化縣（755例），新竹縣（520例），新竹市（501例），苗栗縣（439例），屏東縣（381例），雲林縣（361例），嘉義縣（280例），南投縣（235例），宜蘭縣（213例），基隆市（184例），嘉義市（171例），花蓮縣（155例），台東縣（85例），金門縣（66例），澎湖縣（41例），連江縣（0例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月21日至12月12日，死亡日期介於5月22日至12月12日。

指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本（8例），中國及奧地利（各2例），土耳其、法國、美國及馬來西亞（各1例）移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年11月14日至12月14日。

指揮中心統計， 截至目前國內累計20,389,761例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,856,941例排除），其中8,531,911例確診，分別為38,525例境外移入、8,493,332例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,796例COVID-19死亡病例，其中14,779例本土，個案居住縣市分布為新北市2,892例、台北市1,609例、台中市1,572例、高雄市1,444例、台南市1,105例、桃園市1,095例、彰化縣926例、屏東縣578例、雲林縣484例、南投縣482例、苗栗縣407例、嘉義縣384例、宜蘭縣317例、基隆市311例、花蓮縣257例、嘉義市250例、新竹縣244例、台東縣191例、新竹市159例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

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