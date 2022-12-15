行政院拍板 一級冰箱冷氣每台補貼3千元

為實踐我國2050淨零轉型願景，節能是淨零碳排首要工作，其中提升用電設備能源使用效率，有助於達成節能目標。行政院會今（15）日通過住住宅家電與商業設備汰舊換新節能補助，合計30億元預算，其中一級冰箱及冷氣每台補貼3,000元。

經濟部15日於行政院院會報告「住宅與商業服務業節能設備補助計畫」推動進展，針對我國住宅及商業部門，分別規劃「住宅家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施，將投入30億元預算推動，透過老舊家電及設備汰換，可促進住商業部門能源使用效率提升，合計每年可節省用電6.72億度，減少33.92萬噸二氧化碳排放（相當於872座大安森林公園的年吸碳量），加速推進我國朝向淨零社會轉型。

經濟部說，我國住宅及商業部門用電中，冷氣、冰箱占住宅用電約40％，另空調、照明、冷凍冷藏設備則占商業用電約67％。家電及設備經長年使用後，能源效率會大幅衰退，導致耗電量增加，對國內住商部門造成用電壓力，需要民眾及業者改變觀念，進行汰舊換新，採用高效率設備，以推動節能工作。

經濟部說，該次「住宅家電汰舊換新節能補助」，補助產品為能源效率分級標示一級之冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3,000元，家庭住戶皆可提出申請。有別於往年補助規定，民眾除在經濟部公告的補助購買期間（預計自112年1月1日起）內購置1級冷氣機或電冰箱，並須要確實汰換家中舊機取得行政院環保署廢四機回收聯單，才符合補助資格。112年預計可補助汰舊換新冷氣機及電冰箱共64萬台。

經濟部說，至於「商業服務業節能設備補助」分為「設備汰換」和「系統節能專案」兩大方案，補助購置期間預計自112年3月1日起。業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力（kW）補助2,500元/kW，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元；或將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50％並以500元為上限，每家至多補助5萬元。

經濟部說，另外有整合型系統節能補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，將補助專案金額1/3，每案補助上限500萬元。

最後，經濟部說，有關詳細住宅家電汰舊換新及商業服務業節能設備之補助作業辦法、申請受理期間、申請表件格式、補助入口網址、諮詢專線電話等必要資訊，近期將再正式對外公告，明年度有意申請補助的民眾及業者可多加留意。