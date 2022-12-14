北北基小黃漲至85元起跳 明年4月上路

北北基計程車起跳價暌違8年後調整！由於物價成本推升，台北、新北及基隆的計程車起跳價明年4月起從70元調漲到85元，停等秒數也從80秒縮短為60秒；另外過年期間（明年1月17日至1月29日）將加價30元。

由於物價攀升，北北基桃計程車業者今年3月曾提出調整申請且勞資取得共識，並報台北市交通局；台北市公共運輸處在12月2日曾召開第一次的運價審查委員會。

12月14日最新方案出爐，台北、新北及基隆的計程車起跳價從70元調漲至85元，比原先目標價百元低。另外停等秒數也從80秒縮短成60秒。台北市計程車商業同業公會理事長梁平良解釋，原先路口停等紅燈時間約是60秒，但現在動輒就遇到停等超過100秒的紅燈，因此希望微幅調整，把延滯計費時間縮短。

另外，他表示，原先有規劃提出颱風豪雨載客加收50元，但因為爭議較大，這次並沒有一起上路，預估要等下一次開會才會再提出。

梁平良說，起跳費率已經近8年沒有調整，期間物價上漲、通貨膨脹的傾向體現在各行各業，修理費、燃油費等無一不漲，只有運價沒有漲。他說，若以一天平均載客20趟來說，每天僅增加300元，僅能微幅弭平其他部分的成本。至於過年加價今年共有15天，明年反而是減少到只有13天會加收30元。

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