台灣離岸風電首現0元價 6開發商獲入場券

經濟部14日進行離岸風電第三階段區塊開發選商第一期開價會議，依照價格、產業關聯性加分、開發時程等項目進行評比後，選出6家開發商獲配開發權，預計2026年至2027年兩年分配出最多2.94GW的容量，競標價格出現最低0元的「破底價」，不過由於部分風場有重疊問題，因此實際獲配容量能源局將在年底前在對外說明。

經濟部說，這次選商總排名順序是CIP渢妙、Corio的海鼎二、海鼎三、北陸能源的加能、SRE的海盛，台亞的環洋、天豐海峽、達天、又德等6家開發商共計10個離岸風場。不過因部份案場範圍重疊，經濟部將審慎套疊圖資後，於年底前正式函知各開發業者。本選商作業公布亦正式宣告台灣離岸風電進入區塊開發階段且為台灣能源轉型中邁出嶄新的一步。

（工商時報 馮建棨）

10風場流血殺價 民眾有望免花大錢買綠電

國內離岸風電首次出現「0元價」！經濟部能源局今日（14）完成離岸風電三階段區塊開發第一期選商開價會議，宣布渢妙、海鼎等10風場拿到開發入場券，並依資格、出價排序。對於競標價格，能源局低調不透露，但據了解，排序前幾家開發商全殺出流血價「0元」，後面最高也僅出到1元，讓國內離岸風電也跟上國外最低0元風潮。此對比早期離岸風電躉購價每度5到6元，可說天壤之別。

區塊首階招商9月30日截止收件，共有6家、11風場遞標，由於單一家開發商規定上限不超過500MW（千瓩），以首期3GW（百萬瓩）容量來說，被戲稱「同額競選」，人人有獎。

最終拿到首階入場券的10風場，前三名分別是哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙、科理歐永續能源（Corio）的海鼎二、海鼎三，後面依據是加能（北陸能源）、海盛（風睿能源）、環洋（台亞）、海峽（天豐）、北能（北陸）、達天（天豐）、又德（天豐），僅風睿的海碩風場出局。

能源局解釋，海碩在資格審查初階段就因為資格不符未過關。至於入選10風場會依照業者容量上限、風場重疊狀況去做篩選，然後在年底正式函知各業者，無問題就簽行政契約，依規定須於2026、2027年完工。

據了解，在競標「底價單」上，最終前面幾家入選開發商都寫下0元價，也順利得標，未寫0元者，頂多也出價1元。這是國內首次出現離岸風電流血0元價，代表人民不用再花大錢購買綠電。至於開發商0元得標後。未來發的綠電將會主打企業購售電合約（CPPA），自己找企業談價格出售。

能源局表示，與工業局先後召開多場「產業關聯分組」審查會議，嚴格把關區塊開發審查後結果，選商作業也正式宣告台灣離岸風電進入區塊開發階段走出新一步。

（中時 王玉樹）

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