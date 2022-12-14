12/14疫情｜境外移入大增 本土連6天升溫

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增17,549例本土個案，與上周三相比多855例、增加約5.1％，也是連續6天升溫。另有新增114例境外移入，發言人莊人祥解釋，12月8日起每周入境人數都在2萬人以上，主要是入境人數變多，為相隔約1個半月來新高。此外，確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,098例男性、9,439例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,195例），台中市（2,236例），桃園市（2,008例），高雄市（2,001例），台北市（1,774例），台南市（1,361例），彰化縣（845例），新竹縣（644例），新竹市（531例），屏東縣（493例），苗栗縣（457例），雲林縣（353例），嘉義縣（282例），南投縣（261例），花蓮縣（231例），基隆市（221例），宜蘭縣（212例），嘉義市（202例），台東縣（107例），金門縣（94例），澎湖縣（40例），連江縣（1例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為53例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本（4例），越南（3例），阿拉伯聯合大公國（2例），土耳其、中國、美國、泰國、新加坡及韓國（各1例）移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,369,212例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,852,462例排除），其中8,515,833例確診，分別為38,466例境外移入、8,477,313例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,759例COVID-19死亡病例，其中14,742例本土，個案居住縣市分布為新北市2,885例、台北市1,607例、台中市1,568例、高雄市1,438例、台南市1,104例、桃園市1,093例、彰化縣922例、屏東縣576例、南投縣482例、雲林縣482例、苗栗縣406例、嘉義縣382例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣255例、嘉義市250例、新竹縣243例、台東縣191例、新竹市159例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。