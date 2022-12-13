抖音禁令擴及民間？政院14日開會討論

使用TikTok（抖音）恐造成資安甚至國安疑慮，備受外界關注。目前公務員已禁止使用大陸製軟體，對於是否擴及到民間，行政院長蘇貞昌今（13）日指出，會參考各民主國家做法和經驗來討論並做設定。據悉，行政院明（14）日將召開跨步會會議討論強化作為。

蘇揆13日出席第一屆社區營造獎頒獎典禮時，針對抖音管制禁令是否進一步擴及民間表示，對於有資安疑慮的軟硬體，政府早在2019年就要求公務部門能夠排除，同時嚴加防範，這是因為資安的疑慮等於是國安的疑慮。至於民間的使用，則會參考各民主國家的做法、經驗來討論、來設定。

實際上，蘇貞昌上周已指示行政院政委羅秉成組成跨部會專案小組，提出對策因應，14日將再次召開會議討論。據悉，14日會議將聚焦在公部門是否要再祭出強化作為；了解印度立法管制抖音是否適用於台灣，這也攸關是否要將抖音禁令擴及到民間；同時針對不少人憂心抖音等陸製軟體將對學生遭成影響，請教育部報告強化媒體識讀的作法，希望可以透過柔性手段加強學校教育。

對於抖音造成的資安疑慮，數位部日前表示，自危害國通安全產品使用限制原則發布以來，大陸製軟體就不能在公部門使用，包含抖音、小紅書在內。由於目前僅規範行政院及轄下部會，行政院12日也表示，將建議納入考試院、監察院、立法院、司法院。若公務員違反規定，得依相關規定懲處。據悉，將看情節輕重是故意還是過失，可能處以記過處分。

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