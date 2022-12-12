輸陸產品遭禁 蘇揆籲舉國團結一致對外

我國水產及食品、飲料等已經補交3,000餘件註冊資料，但僅不到千件被大陸核准，其餘產品因此不能輸入大陸。面對中國大陸再度禁輸我國產品，蘇揆今（12）日呼籲「舉國團結一致對外」，不要國內自己先亂起來。

行政院長蘇貞昌12日出席2022國際技能競賽代表團頒獎典禮，媒體問及對於大陸刻意的經濟霸凌，在野黨認為政府沒有作為，院長的看法？也有人認為國民黨竟然炮口對內、跟著唱和，院長怎麼看？以及藍委要農委會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮等部會長官下台，還說政府行政怠惰？以及大陸禁金門高粱輸入，立委陳玉珍跟金門、連江準縣長都到廈門溝通，院長樂見嗎？

蘇貞昌說，過去1年多來，政府幫業者補件3,000多件，在方方面面都幫忙業者，希望能夠突破萬難，但是大陸違背WTO的規範作業，獨對台灣特別苛刻，作業的方式也不照規矩來，這樣的做法，就是刻意要用這一種政治手段、行政干預來妨害自由貿易，非常地不合理。

蘇貞昌說，我們希望舉國團結一致對外，如果自己內部亂起來，那大陸等於是一次兼得兩種利益，大陸本來就希望我們亂，所以我們千萬大家一定要團結對外。一方面對受害的業者增強各方面應變能力，一方面也希望再能夠為業者來爭取，希望大陸做生意照規矩來。

媒體也問及，對於準金馬縣長及陳玉珍等人應邀至廈門談小三通跟被禁產品，那藍營把矛頭對準國內，那現在也有人批評說，是不是等於越過中央提案小三通的事宜，院長是否覺得不妥？

蘇貞昌說，防疫必須全國一致，尤其面對大陸疫情再起，現在連大陸人都拚命在搶藥，各方面非常恐慌的應對，在此時此刻，我們如何守好國人的健康是最最要緊。如果我們輕率地不管疫情，也不管大陸人的搶藥，隨便就是大開國門，那過去大陸人到香港去搶藥的情況，大家都看見，如果因此而疫情破口，妨礙近3年來好不容易的防疫成功，我們對於國人的健康也不能交代。

任何人都不應該以自己的立場，或自己想當然如此，就妨害了舉國一致的防疫作業，希望大家都能以國民的健康為重，以社會的安定為念，不要不知道、不明就裡，在中國自己各方面封控很嚴格的此時此刻，卻說要從我們這邊來開放，這也不是個道理。

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