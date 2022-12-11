12/11疫情｜本土＋14,034例 死亡＋38例

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增14,034例本土個案，與上周日相比多1,053例，增加8.1％。另有新增50例境外移入，確診個案中新增38例死亡。

指揮中心指出，若以周來延判本土病立第49週（12/04-12/10）增100,651例，與第48週（11/27-12/03）101,109例相比下降0.5％。

指揮中心表示，今日新增之14,034例本土病例，為6,369例男性、7,658例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,407）例，台中市（1,916）例，高雄市（1,750）例，桃園市（1,647）例，台北市（1,384）例，台南市（1,080）例，彰化縣（713）例，新竹市（441）例，新竹縣（431）例，屏東縣（366）例，苗栗縣（328）例，雲林縣（312）例，嘉義縣（216）例，宜蘭縣（213）例，南投縣（213）例，花蓮縣（154）例，基隆市（152）例，嘉義市（142）例，台東縣（78）例，金門縣（56）例，澎湖縣（33）例，連江縣（2）例。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年7月25日至12月8日，死亡日期介於7月29日至12月8日。

指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為23例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、美國及越南（各1例）移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,310,011例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,838,905例排除），其中8,470,187例確診，分別為38,270例境外移入、8,431,863例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,679例COVID-19死亡病例，其中14,662例本土，個案居住縣市分布為新北市2,871例、台北市1,597例、台中市1,561例、高雄市1,435例、台南市1,096例、桃園市1,088例、彰化縣914例、屏東縣574例、南投縣478例、雲林縣476例、苗栗縣404例、嘉義縣381例、宜蘭縣315例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市247例、新竹縣241例、台東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。