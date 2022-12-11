輸陸食品遭禁 4部會表態 因應方案出爐

針對近日我國食品業者輸陸被取消一事，衛福部11日召開記者會說明，衛福部次長王必勝指出，12月8日到12月10日我國業者有效註冊的數量從從1,006項驟降到792項，我國去了解原因但也沒有獲得回應，呼籲大陸採取公平公開方式處理，對內會持續協助業者。

衛福部食藥署11日上午臨時宣布針對「有意願輸中業者暫停出口」一事開記者會說明，衛福部次長王必勝、農委會副主委陳駿季、經濟部次長陳正祺、食藥署長吳秀梅、財政部國庫署副署長馬小惠等跨部會代表都一同出席。

經濟部、農委會、財政部因應方式曝

陳正祺指出，經濟部從「促銷」、「金融」、「輔導」3面向協助業者。在促銷部分，國貿局在8月推出「台灣食品全球GO」，如辦理線上超市、協助業者參加食品展等，目前已經協助業者1,700家 爭取17.5億以上商機。

陳正祺說，由於食品業者主要是中小企業，原先到今年底到期的營運資金、振興貸款的信用保證、貸款利息補貼，將考慮明年繼續辦理。另，經濟部會輔道業者跟主要市場通路商建立合作關係、協助數位促銷並取得國際認證。

馬小惠則表示，酒類製造業者之前有22家有取得註冊編號，有8家遭遇大陸無預警暫停進口，其中部分沒有補件意願。她說，會了、解狀況協助業者補件，也會持續推廣優質酒類產業推廣，幫助業者提高國球競爭力、打開國際市場知名度。

另一方面，陳駿季表示，在水產部分，目前有178件水產品暫停輸入，其中影響最大的有午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚4種魚。

除了午仔魚屬於養殖漁業外，其餘3種都是遠洋漁業輸出到大陸主要就是加工成罐頭再銷往其他國家。陳駿季說，因為越南、泰國等東南亞地區也有很多加工廠，會協助業者轉移到其他國家加工。而午仔魚則會加強內銷，讓價格維持；同時也會協助外銷到日本等國際市場降低衝擊。

陳駿季表示，我國水產品輸往大陸這幾年數量波動大，主要是受到疫情及供應鏈斷鏈影響。2019年為15.6萬噸、2020年為10.5萬公噸、2021年為14.8萬噸，今年截至目前則是6.7萬公噸。

陳正祺則說，目前受到影響的金額尚無去體數字，只能用去年的去年的資料有一個概念性參考。他說，依照財政部統計資料，魷魚去年賣到大陸有1.3億美元、午仔魚2,760萬美元、秋刀魚890萬美元。另外，去年飲料輸出大打4,340萬美元，酒則有2.5億美元 。他補充，中國今年消費力與去年不同。

王必勝也說，影響產值不容易估計，一個是因為具有變動性，再者一位同一品項內有的可以、有的不行，不是全部都受到影響。

衛福部喊公平對待

吳秀梅表示，在註冊部分，大陸對我採用不平等對待方式，不只註冊方式不透明，只能用書面方式（掃描、寄email）來繳交原來可以上傳的資料，針對我國提出清楚的地方都沒有得到回應。同時，其他國家的補件期限是到明年6月30日，我國卻提早1年。她呼籲大陸應該提供審查標準、建立諮詢窗口、停止不公平對待。

針對國內受影響業者，吳秀梅說，食藥署針對輸中註冊採取「3專」專線（0809-099-908）、專人、專區處理。食藥署已經建立網路輸中平台，並且在接獲陸方通知要以書面繳交後9天內就建立專區、公布註冊流程並委託專業機構查核輔導，以確保輸銷產品順暢。

在產品註冊部分，分成「推薦註冊」及「自行註冊」兩類別。王必勝說明，業者要採取何種註冊方式是由大陸決定，並不是我國決定。吳秀梅指出，9月15日推薦註冊有266件、自行註冊有846件，總共1,112見有效；等到12月10日推薦註冊只剩下42家、自行註冊只剩下750家，總共僅有792家。審查不符合的原因包含文字、生產許可證明、企業申請書、產地聲明等不符合要求。

王必勝表示，大陸雖然有提供不符合原因，但是進一步詢問何處不符合卻得不到回應。衛福部也有比對有通過跟沒有通過的業者差別，但是找不到差別。至於是否是因「名稱」的問題，衛福部也思考過，但主要是審核的一方沒有給明確訊息。他說，特別是被改成書面上傳註冊資料後，雖然有聯繫管道但溝通耗時。

被打壓？王必勝回應

外傳下周會有更多食品遭到暫停進口，王必勝說，目前無法預測是否會發生，衛福部尚未掌握進一步訊息。陳正祺則表示，目前受到影響的都是食品業，目前沒有收到食品業以外的產業會受到影響的訊息。

陳駿季則說，本次涉及「註冊」只要註冊通過就可以輸入大陸，跟先前鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等農產品是用用藥、檢疫不合規定的方式來阻攔為兩件不同的議題。

媒體詢問我國是否遭遇打壓？王必勝回應，今天開記者會的目的是做事務性說明，至於是否有政策打壓留給大家評判。此次是被大陸暫停進口，從過去的經驗來看我們通常受到特別處理、不盡公平。

王必勝也說，這次溝通雙方是用「承辦人員的姓名」聯繫，但是當然代表中華民國衛生福利部食藥署。

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