大陸封控鬆綁 台商Q1產能恢復8成

中國大陸針對新冠肺炎疫情防控措施採行逐漸鬆綁，工商界正面看待台商在大陸營運恢復，包含運輸、人員流動可以逐漸恢復正常，工商界認為，明年首季後中國大陸有機會全面鬆綁，產能大約恢復7、8成，要完全恢復可能要回到明年下半年。

三三會理事長林伯豐表示，大陸封控期間台商的生產並沒有完全停止，但是解封之後，運輸和人員流動恢復正常，對台商是有利的，但是可以恢復到什麼程度？他認為還要看疫情控制的狀況，如果控制得宜，台商營運恢復就很快，但是如果會讓百萬人喪命，解封速度就會緩慢。

工總認為，目前中國大陸寬鬆僅執行數天，效果還不明顯，仍要觀察後續的情況，不過大陸日前封控對台商影響甚大，運輸、物流、人員流動都受到限制，所以鬆綁對台商的確有利。

商總主席賴正鎰則表示，目前中國大陸幾個大城市都已經有鬆綁，但是解封的程度並不一致，例如上海、四川等地鬆綁幾乎與台灣差不多；有些城市則還是採取較嚴格的措施，不過整體而言都朝向寬鬆方向。

好的現象是，中國大陸現在較明顯可以不用統一進行核酸、人員往來健康碼管理也較為放鬆、染疫者可居家隔離等，賴正鎰預估，明年元旦後，有機會入境全面隔離8天降低到5天；3月之後限制措施可望完全解除。

賴正鎰預期，鬆綁後民眾也要有心理準備，所以很難短期就完全恢復，台商不論是製造業或者服務業在完全解封之後，產能與營運可望恢復7到8成，等到明年下半年之後，台商產能才可完全恢復到疫情發生之前。

賴正鎰表示，疫情過後，大陸需要台商投資、提振經濟，仍會祭出台商投資優惠，台商也仍需要大陸市場，投資中國大陸繼續擴大。

至於工商團體拜訪中國大陸的行程，林伯豐表示，目前各省的領導人已大致底定，農曆年後要看疫情發展情形，若入境大陸不用再隔離，就會計畫到中國大陸拜訪。

（中國時報 吳靜君）