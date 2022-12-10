食藥署重申：送件即遞件 絕無慢半拍

食品藥物管理署10日鄭重申明，輸銷中國大陸的註冊申請程序、註冊文件格式及須提供各式佐證文件，無論是須經主管機關推薦註冊或業者自行註冊，皆依中國要求。其中中國大陸要求針對須所在國主管機關推薦註冊的18類產品類別，主管機關應對其推薦註冊的企業進行審核檢查，確認符合註冊要求後，始能向中國海關總署推薦註冊並提交申請文件。

食藥署指出，為維護業者輸銷權利，第一時間即全面通知輸中業者依限補件，並立即啟動專人專線專區一站式服務，其中業者自行註冊案，食藥署收到後，立即透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞件，全力協助業者務必於期限前遞交補件資料。

此外，食藥署表示，為讓業者快速遞件，特別建置輸銷平台，提供自行註冊業者上傳註冊文件的便捷管道，與日本有種種輔導措施一樣，且傾全力協助業者遞件。

中國大陸在今年8月1日及12月9日通知審查結果，未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確說詞。食藥署表示，數次通聯中國大陸，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，均已讀不回，不予回應。

食藥署再次重申，業者外銷權利永遠是放在第一首要任務，食藥署透過跨部會合作機制，全力協助業者完成輸中註冊程序；並持續透過海峽兩岸食品安全協議窗口，呼籲中國提供充分資訊並建立諮詢窗口，以維護雙方輸銷權益。

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