台電虧損超過半個資本額 16日將開股臨會

受到俄羅斯攻打烏克蘭造成全球能源價格大漲，墊高台電發電成本，直接造成今年大虧1,886億元，超過台電半個資本額，因此依法台電規劃在16日召開臨時股東會處理。為解決虧損問題，過去經濟部已經編列1,500億元特別預算要挹注台電，擴大資本額，降低負債比率。

根據台電財報顯示，台電今年前10個月虧損達到1,886億元，其中燃料成本高達4,059億元，較去年同期大增2,118億元，在購入電力支出項目上，今年前10個月達到1,859億元，較去年同期成長567億元，是今年虧損的最大主因。

由於台電資本額3,000億元，現在虧損超過半個資本額、1,500億元，依照公司法規定，必須依法召開臨時股東會處理。

根據台電公告，這次股東會將處理經濟部協助增資案，將以私募普通股案進行，預計增資額度普通股150億股，每股面額10元，增資金額計1,500億元。增資方式以私募方式由經濟部全數增認。 本次增資後實收資本總額為4,800億元，分480億股，每股面額10元，均為記名式普通股。

台電指出，台電是未上市（櫃）公司，按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，並審酌本公司身為國營公用事業，具永續經營長久利基，本次私募價格擬以不低於參考價格之十成，按面額訂為每股10元，以提升公司淨值、保障股東權益，應屬合理。