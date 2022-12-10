12/10疫情｜本土+14,230 新北仍破2千例

疫情指揮中心10日公布國內新增14,284例COVID-19確定病例，分別為14,230例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,230例本土病例，為6,496例男性、7,720例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（2,250例），台中市（1,961例），高雄市（1,701例），桃園市（1,664例），台北市（1,394例），台南市（1,060例），彰化縣（815例），新竹縣（472例），新竹市（433例），苗栗縣（399例），屏東縣（359例），雲林縣（310例），南投縣（273例），嘉義縣（224例），宜蘭縣（203例），基隆市（179例），嘉義市（157例），花蓮縣（156例），台東縣（91例），金門縣（85例），澎湖縣（41例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為16例男性、8例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月4日至12月7日，死亡日期介於6月17日至12月7日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為29例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本（5例），越南（3例），中國、法國、美國及韓國（各1例）移入，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月9日。