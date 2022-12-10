台灣酒類遭大陸禁止進口 財政部說話了

財政部國庫署表示，中國大陸於今1月1日起施行「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，凡出口至中國之食品（含酒品），均需向其海關總署申請註冊，完成者始得進口，並自同年3月1日起變更註冊方式，國庫署立即透過衛生福利部食藥署兩岸食安協議窗口將酒品輸陸業者資料遞交陸方審查。目前酒品輸陸業者共34家，已完成註冊取得編號業者22家，惟其中之15家雖已補件，及其餘12家新申請註冊業者，均待陸方審查中。

國庫署表示，對於我國製酒業者註冊補件之後續發展，該署一直持續密切關注，就中國大陸海關總署於昨日突然暫停我國部分酒輸陸一節，亦係在第一時間掌握，除已請食藥署協助向陸方了解原因，協助業者解決，俾利我國酒品輸銷外，該署亦將賡續加強推動「優質認證酒類產業發展方案」，透過獎勵認證業者參與國內外展覽（售）、薦送酒品參加國際酒類評鑑競賽，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷，並持續朝提高「優質酒類認證標誌」知名度、提升國產酒品之國際競爭力及優化業者營運體質等三個面向推動。

此外，國庫署已協調經濟部將上述可能受影響業者納入「台灣食品全球GO」計畫，從拓銷面、輔導面及金融面予以協助。另該署將持續關注製酒業者是否需再行補件，並將賡續專案輔導及協助業者儘速辦理。

（中時 吳靜君）

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