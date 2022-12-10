台美關係大躍進 經濟部次長盤點受惠產業

台美關係近年來交流頻繁，雙方官員互相拜訪、也建立不少指標性的對話平台，外界好奇這些互動背後所帶來的意義與對台灣的好處，經濟部次長陳正祺表示，台美緊密合作，促成更多供應鏈之間技術的提升、符合國際最新標準，不僅讓台灣廠商可以更快打進美國市場、更能以最新技術放眼全球、進一步進入更大的市場。

近期全球走向疫後解封，貿易、投資等商業行為都不斷加速。本報邀請經濟部次長陳正祺分享近期台美互動的現況，以及對台灣帶來的好處與優勢。以下是專訪內容摘要：

問：台美關係更加緊密，近期有發現台美之間貿易有加速的情況嗎？

答：美國一直是台灣第二大貿易夥伴，去年已突破1,000億美元，較前年成長了26.34％，台灣也成為美國的第8大貿易夥伴，今年繼續這個趨勢， 1至10月已經突破1,000億美元，跟去年同期相比，成長18.89％，其中成長最多的就是電子零組件、半導體、ICT產品。美國是我們主要的投資來源、美商也是在台灣非常重要的外商，近年台商去美國投資很多，金額比較大的像是台塑工業、環球晶圓、以及台積電都赴美投資，讓台灣在美國的能見度提高很多，雙邊貿易跟投資的成長在這幾年都非常的明顯。

台美貿易加速 對台灣有何好處？

問：台美之間良好的互動，有象徵哪些意義、對台灣會帶來哪些好處呢？

答：美國不僅是我們最重要的外資來源之一，也是最重要的技術來源，台灣很多的先進技術其實很多是跟美國合作，尤其台灣產業主要為OEM、ODM起家，很多的技術、產業標準都是靠供應鏈的品牌領導者、品牌龍頭下單，這時就會帶來很多技術移轉，同時也把台灣融入國際供應鏈和國際的這個標準就是對台灣非常重要的，在這個情況下，台灣與美國的貿易往來更密切，就表示我們可以更融入國際，且很多主要的台商都是美國供應平台的供應商，所以這能就看出台美之間商業互通頻繁的重要性。

雖然沒有辦法細談台灣有哪些個別廠商受惠，但台灣產業其實跟隨美國的供應鏈，這整個現象帶來的概念，包括標準的一致，技術的引進、市場通路的掌握，對製造業來而言，不論是ICT產業、5G與6G、低軌衛星、電動車、綠能等現在開始受惠的產業，因為美國品牌商在台灣會跟產業的實驗室合作，讓產品可以便捷地獲得驗證後提供給供應鏈，即使生產基地在中國大陸，比較重要的前段的先端研究發展製程都是在台灣，這會對我們產業技術水準的提升有很大的幫助。

美國現在開始對供應鏈進行檢討，強化供應鏈韌性、經濟安全，有一部分鼓勵廠商到美國生產，另一方面他必須要跟國際的這個同盟國家來結盟合作。信任是一個商場上，國際經貿上非常重要的元素，台灣過去OEM、ODM年代累積下來的累積，建立起生產商、供應商的深厚信任，再加上台灣對營業秘密的保護、營造法制環境，讓我們未來跟美國產業結盟、進一步讓我們的經濟進入更大的市場。

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