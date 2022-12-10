去台化議題不存在 經濟部次長分析給你聽

為了強化國內產業的供應鏈安全，美國打出「在美製造牌」、吸引國際廠商前往設廠引發「去台化」議題，甚至在台積電赴美設廠消息曝光後，更是讓不少民眾恐慌。經濟部次長陳正祺認為，過去企業對外投資佈局板塊移動都沒有出現去台化現象，何況台積電仍把最新進技術、9成產能都留在台灣，去台化在未來也不會發生。

過去三年來COVID-19疫情帶來包括供應鏈斷鏈、晶片荒等各種製造業危機，美國、日本、韓國等半導體先進國家今年相競通過晶片法案、大幅補貼，希望透過補貼來重建自身國家的半導體產業。在台積電赴美設廠後，也讓不少台灣廠商躍躍欲試，「去台化」議題再度被重啟。本報邀請經濟部次長陳正祺完整分析「去台化」議題。以下是專訪內容摘要：

為何冒出「去台化」議題？

問：請次長分析近期整個投資大環境的動態現況，為什麼會冒出「去台化」這個議題？

答：回顧過去，台商當年西進中國大陸投資、90年代南向政策與近年的新南向政策、電子五哥赴印度投資、台塑石化赴美投資等投資移動的產業佈局都沒有出現去台化現象，台灣民眾與產業界對台積電有護國神山焦慮感，因此出現「去台化」的聲音。

其實台商對外投資布局，是一種產業實力的延伸、更是國力的延伸。台灣是一個相當成熟的經濟體，也是在國際間中上、中等以上的經濟實力的國家，產業的商業決策走向全球佈局、對外投資是一件非常自然、也是非常健康的現象，去台化是一個非常誤導的標籤。以台積電目前在國際間的地位，世界各國的產業龍頭都有國際佈局，再加上台積電的客戶很多來自國際、尤其是北美，台積電做出這樣佈局決策非常合乎邏輯。

台灣政府對於企業對外投資行為有「公司國外投資處理辦法」約束，必須經過投審會審核，在對國家安全不會有不利影響。對於國家經濟不會造成不利影響的情況下，投審會的基本原則是尊重市場機制和公司的商業決策，且台積電打算在美佈局前已評估利大於弊，且台積電的策略仍是將最先進的製程跟研發留在台灣，海外的佈局為n-1或n-2代技術，再加上台積電赴美月產能為2萬片、台積電9成以上仍是在台生產。

台灣投資環境對外商還有吸引力嗎？

問：世界各國都在向台商招手，那台灣目前的投資環境如何？對外商還有吸引力嗎？

答：從數據上來看，台灣在2018到2021年期間與2012至2017年期間相比，

投資金額是以超過49％的速度成長，即便今年是外界認為景氣較緊張的一年，今年1至10月投資金額仍來到115.6億美元、年增119.36％。除了離岸風電廠商，也看到很多指標性公司，像是美商三福氣體投資271億元、日商東京威力科創先期投資就準備18億元，像是世界啤酒大廠海尼根也決定加深在台投資、打算在台灣釀造啤酒。

這些投資有一些共通的特點，包括資本密集、不易移動、先進科技或是高度營業秘密的高度專業，也代表外商用手腳證明對台灣的投資環境非常有信興，我們在經濟部也會非常密切注意廠商這些實際的行動。

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