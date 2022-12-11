12/11前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/12（一）
|達麗法說、聲寶新品發表會、頂級珠寶DAMIANI微風復興快閃店開幕
主計總處公布10月受僱人員統計
昇貿法說會
|12/13（二）
|陶朱隱園Discovery節目首播記者會
崇越電法說、達興法說
財團法人介惠社會福利慈善基金會/「ESG永續社會進行式—2022社福 金融 教育」論壇
|12/14（三）
|Longchamp、Berluti新品發表
英業達、英特爾、微軟5G Next Lab簽約儀式
台灣綜合研究院發布2023年台灣及主要國家經濟展望
渣打銀行2023全球及台灣經濟展望
|12/15（四）
|竹科成立42周年慶、第一太平戴維斯公布2023商用不動產市場前景報告、台中房地產市場回顧與展望、建大60周年慶祝酒會暨研發總部剪綵典禮、大毅建設發表高年級俱樂部體驗館
主計總處公布110年海外就業統計
奇偶法說
AppWorks demo day
央行第四季理監事會議
|12/16（五）
|智崴法說、台電股東臨時會、勞動部公布無薪假統計
華興法說
央行標售400億元2年期定存單、台灣金融研訓院/台灣傑出金融業務菁業獎頒獎暨金融探索館開幕
國際財經焦點
|12/12（一）
|日本11月生產者物價指數（PPI）
|12/13（二）
|美國11月通膨率、消費者通膨預期、NFIB企業樂觀指數
澳洲12月Westpac消費者信心指數，11月NAB企業信心
德國12月ZEW經濟信心指數，11月通膨率
英國10月失業率
|12/14（三）
|美國11月進出口物價、EIA上周原油庫存
日本Q4大型製造業指數，10月機械訂單、工業生產與產能使用率
英國11月通膨率、PPI、零售物價指數
法國IEA石油市場報告
歐元區10月工業生產
|12/15（四）
|美國Fed利率決議、12月帝國州製造業指數、費城Fed製造業指數，11月零售額、工業生產與產能使用率，上周初領失業救濟金人數
英國央行利率決議
歐洲央行利率決議
韓國11月進出口物價
日本11月進出口與貿易平衡
澳洲11月失業率
德國11月躉售物價
法國11月通膨率
|12/16（五）
|美國12月標普全球製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值
澳洲12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
日本12月自分銀行製造業、服務業與綜合PMI初值
德國12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
法國12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
歐元區12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值，11月通膨率
英國12月標普／CIPS製造業、服務業與綜合PMI初值，12月消費者信心，11月零售額
陸港澳焦點
|12/12（一）
|港股攜程公布第三季財報
花房集團在港交所正式掛牌
|12/13（二）
|香港第三季工業生產指數和工業生產者價格指數
全球數位貿易博覽會將在杭州舉辦，至14日
|12/15（三）
|11月城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
|12/16（五）
|香港9月～11月失業率
台股一周焦點
|12/12（一）
|除權息
|家登、眾達-KY
|12/12（一）
|法說會
|冠西電、寶齡富錦、達麗
|12/13（二）
|除權息
|群聯、常珵
|12/13（二）
|法說會
|四維航、達興材料、泰金-KY、光寶科、宏正、貿聯-KY
|12/14（三）
|法說會
|鳳凰、新美齊、麗臺
|12/14（三）
|新股買賣
|倍力
|12/15（四）
|除權息
|台積電、長科、長華、八方雲集、世鎧、越峰
|12/15（四）
|新股買賣
|保勝光學
|12/16（五）
|法說會
|永記、傳奇、東華