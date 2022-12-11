12/11前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

12/12（一）達麗法說、聲寶新品發表會、頂級珠寶DAMIANI微風復興快閃店開幕
主計總處公布10月受僱人員統計
昇貿法說會
12/13（二） 陶朱隱園Discovery節目首播記者會
崇越電法說、達興法說
財團法人介惠社會福利慈善基金會/「ESG永續社會進行式—2022社福 金融 教育」論壇
12/14（三）Longchamp、Berluti新品發表
英業達、英特爾、微軟5G Next Lab簽約儀式
台灣綜合研究院發布2023年台灣及主要國家經濟展望
渣打銀行2023全球及台灣經濟展望
12/15（四）竹科成立42周年慶、第一太平戴維斯公布2023商用不動產市場前景報告、台中房地產市場回顧與展望、建大60周年慶祝酒會暨研發總部剪綵典禮、大毅建設發表高年級俱樂部體驗館
主計總處公布110年海外就業統計
奇偶法說
AppWorks demo day
央行第四季理監事會議
12/16（五）智崴法說、台電股東臨時會、勞動部公布無薪假統計
華興法說
央行標售400億元2年期定存單、台灣金融研訓院/台灣傑出金融業務菁業獎頒獎暨金融探索館開幕

國際財經焦點

12/12（一）日本11月生產者物價指數（PPI）
12/13（二）美國11月通膨率、消費者通膨預期、NFIB企業樂觀指數
澳洲12月Westpac消費者信心指數，11月NAB企業信心
德國12月ZEW經濟信心指數，11月通膨率
英國10月失業率
12/14（三）美國11月進出口物價、EIA上周原油庫存
日本Q4大型製造業指數，10月機械訂單、工業生產與產能使用率
英國11月通膨率、PPI、零售物價指數
法國IEA石油市場報告
歐元區10月工業生產
12/15（四）美國Fed利率決議、12月帝國州製造業指數、費城Fed製造業指數，11月零售額、工業生產與產能使用率，上周初領失業救濟金人數
英國央行利率決議
歐洲央行利率決議
韓國11月進出口物價
日本11月進出口與貿易平衡
澳洲11月失業率
德國11月躉售物價
法國11月通膨率
12/16（五）美國12月標普全球製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值
澳洲12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
日本12月自分銀行製造業、服務業與綜合PMI初值
德國12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
法國12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值
歐元區12月標普全球製造業、服務業與綜合PMI初值，11月通膨率
英國12月標普／CIPS製造業、服務業與綜合PMI初值，12月消費者信心，11月零售額

陸港澳焦點

12/12（一） 港股攜程公布第三季財報
花房集團在港交所正式掛牌
12/13（二）香港第三季工業生產指數和工業生產者價格指數
全球數位貿易博覽會將在杭州舉辦，至14日
12/15（ 11月城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
12/16（五）香港9月～11月失業率

台股一周焦點

12/12（一） 除權息家登、眾達-KY
12/12（一）法說會冠西電、寶齡富錦、達麗
12/13（二）除權息群聯、常珵
12/13（二） 法說會四維航、達興材料、泰金-KY、光寶科、宏正、貿聯-KY
12/14（三） 法說會鳳凰、新美齊、麗臺
12/14（三）新股買賣倍力
12/15（四） 除權息台積電、長科、長華、八方雲集、世鎧、越峰
12/15（四） 新股買賣保勝光學
12/16（五）法說會永記、傳奇、東華

前瞻一周

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