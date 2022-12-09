台鐵今年資產收益估45億 公司化後拚翻倍

台鐵局旗下擁有不少地區精華地，帳面資產達8,000億元，交通部長王國材認為實際效益約可達三～五倍。台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘9日表示，今年資產開發全年收入預估可達45億元，與去年相比成長25％。

台鐵局資產開發方式現在有促參（OT、ROT、BOT）、都市更新、標租3方式，而在修法、公司化後也可以利用合建開發、設定地上權等方式增加資產收入。

台鐵局目前開發案包含台北車站等ROT商場案，萬華車站等促參BOT，還有新烏日等出租案，今年全年收入約可達45億元，與去年36億元相比成長約25％。

劉睿紘指出，台鐵局已經招商成功的都市更新案，包含高雄車站東舊宿舍區、南港調車場、南港商三特都更案、台北車站E1E2、台北車站C1D1等，但是預計要等到2027～2029年後收益才會陸續進帳，屆時台鐵資產收入有機會達百億元。

他舉例D1大樓，按照現在租金水準，台鐵標租出去或是委外經營可以收入的權利金一年接近10億元，若未來租金水準提升，有望再推升收益。

劉睿紘分析，雖然收入來源多集中北部，但是二線城市仍存在不少商機，今年宜蘭、屏東兩個案件都為台鐵帶來不錯收入。他說，宜蘭車站前土地原為台鐵宿舍，拆除後由花蓮營業所辦理招商活化，最後引入金卯公司，投資2億元打造爾本購物廣場。該商場不只滿足民眾生活需求、兼顧觀光效應，更創造在地約300多人就業機會，創造多贏。

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