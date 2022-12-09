12/9疫情｜本土+14,295 新增32例死亡

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增14,359例COVID-19確定病例，其中有14,295例本土個案，跟上周五相比略增76例，增加約2％。另有64例境外移入、新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,295例本土病例，為6,491例男性、7,791例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,322例），台中市（1,922例），高雄市（1,830例），桃園市（1,633例），台北市（1,263例），台南市（1,131例），彰化縣（771例），新竹縣（472例），屏東縣（434例），新竹市（418例），苗栗縣（410例），雲林縣（294例），南投縣（237例），宜蘭縣（212例），花蓮縣（207例），嘉義縣（201例），基隆市（189例），嘉義市（144例），台東縣（99例），金門縣（61例），澎湖縣（43例），連江縣（2例）。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月2日至12月6日，死亡日期介於10月5日至12月6日。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本（5例），美國、英國、香港及韓國（各1例）移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,273,399例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,830,650例排除），其中8,441,828例確診，分別為38,158例境外移入、8,403,616例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,617例COVID-19死亡病例，其中14,600例本土，個案居住縣市分布為新北市2,864例、台北市1,594例、台中市1,547例、高雄市1,426例、台南市1,093例、桃園市1,083例、彰化縣909例、屏東縣573例、南投縣477例、雲林縣473例、苗栗縣399例、嘉義縣380例、宜蘭縣314例、基隆市310例、花蓮縣252例、嘉義市246例、新竹縣241例、台東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

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