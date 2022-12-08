陸禁台灣水產 890家企業僅1家放行
大陸海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊訊息上，水產品類別890間企業，目前僅一家狀態顯示「有效」，兩家顯示「註銷」，其餘887家均顯示「暫停進口」。
屏東8日傳出大陸再禁台灣農漁產品輸入，此次恐遭殃的是秋刀魚和午仔魚。大陸在6月時指出多家台灣食品加工廠違反相關規定，停止包括白帶魚等台灣農漁產品進口。
查詢大陸海關總署網站發現，水產品類別890間企業，目前僅一家味一食品有限公司狀態顯示「有效」。
（楊日興）
農委會晚間緊急回應
中國大陸去年4月發布境外註冊規定，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品等應在今年前完成註冊，但據農委會統計，目前我國有意銷至中國大陸的事業單位中僅有1家註冊合格、其餘仍在補件中或未申請，今天才會陸續傳出遭大陸禁止水產品。
據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，就算在今年禁止石斑魚後，仍是我國水產品第二大輸出地，一旦水產品銷陸管道遭禁止，勢必會全面影響漁民生計。
據農委會統計，中國大陸是我國水產品輸出第二大國，其中「魚類及其製品」去年就銷出6萬9,254公噸、價值近1.5億美金，「軟體類及其製品」則賣出7萬5,407公噸、價值達1.3億美金，水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高， 去年售出3,959噸、價值達1.3億美金。
農委會副主委陳駿季表示，此次水產品銷陸受影響，主要與去年4月中國大陸要求各國產品至中國都要完成註冊相關，目前正循相關管道查證有無需要補件的地方，希望盡速完成未完成補件的部分，至於受影響的部分仍待後續查驗。
（中時 林良齊）
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