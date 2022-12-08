12/8疫情｜本土+15,227比上周四降2.4％

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增15,283例COVID-19確定病例，分別為15,227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,227例本土病例，為6,836例男性、8,378例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,394例），台中市（2,109例），高雄市（1,975例），桃園市（1,725例），台北市（1,393例），台南市（1,156例），彰化縣（819例），新竹縣（501例），苗栗縣（468例），新竹市（452例），屏東縣（435例），雲林縣（337例），嘉義縣（242例），宜蘭縣（235例），南投縣（226例），花蓮縣（217例），基隆市（180例），嘉義市（144例），台東縣（108例），金門縣（72例），澎湖縣（36例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月29日至12月5日，死亡日期介於10月3日至12月5日。

指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為26例男性、30例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本（5例），土耳其、美國、泰國及德國（各1例）移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月7日至12月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,254,396例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,826,007例排除），其中8,427,473例確診，分別為38,091例境外移入、8,389,328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,585例COVID-19死亡病例，其中14,568例本土，個案居住縣市分布為新北市2,857例、台北市1,592例、台中市1,546例、高雄市1,420例、台南市1,090例、桃園市1,082例、彰化縣907例、屏東縣573例、南投縣475例、雲林縣471例、苗栗縣399例、嘉義縣376例、宜蘭縣313例、基隆市309例、花蓮縣252例、嘉義市246例、新竹縣241例、台東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

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