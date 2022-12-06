蔡英文3箭救經濟 關鍵原物料減稅擬延長

為救經濟，總統蔡英文今（6）日祭出三方向，包含維持經濟成長動能，穩定民生物價；強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔；確保整體經濟與金融的穩定。據悉，各部會已有共識，大宗物資等關鍵原物料減稅將再延長一季到3月底。

對於6日下午蔡英文臨時召集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津和各部會首長，與會者轉述，會中僅就政策方向的討論，並沒有提出具體的方案，但鑑於明年出口會比較弱，因此提振投資、消費等內需是非常關鍵，至於如何提振消費？會再度發消費券嗎？與會者表示，會中沒有討論到發消費券，而且要發消費券，必須要找到預算才行。

與會者還表示，未來刺激消費很重要，但仍需注意避免刺激消費而帶動物價上漲，因此如何穩定物價也是很重要的事。

另有與會者轉述，在振興方面，大家有共識觀光是被需搶救的一部份。至於悠遊國旅等旅宿、旅行業補助是否延長，據悉並未討論，惟仍待研議。此外，府院也關心年輕人居住負擔，指示對房價要多加關注。另據悉，平均地權條例可望在本會期開審。

在穩定民生物價方面，由於大宗物資等關鍵原物料減稅實施減徵措施實施到12月底，官員表示因為各部會已有共識，物價仍在相對高點，預計將延長一季到明年3月底。

此外，會中指示推出規劃推動公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出；交通部會儘速研擬方案，並預計在月底會公布中央促進公共運輸使用方案，而各地方政府可以在明年1月提出申請。交通部長王國材強調，促進公共運輸的使用方案有很多，並非只有是「交通月票」的方式，各地政府可以因地制宜推出合適計畫。

經濟部官員表示，在聽取完行政院主計總處對於明年的經濟情勢評估後，現場各部會有做討論，經濟部將針對落實投資與穩定物價兩大主軸進行規劃。官員強調，相關政策都仍待盤點，目前只有大方向、尚無具體內容。

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