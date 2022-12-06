蔡英文與財經首長會議 提刺激經濟3箭

總統府發言人張惇涵表示，國際經濟正面臨高通膨及衰退的雙重風險，加上持續的疫情衝擊、美中競爭及俄烏戰爭等嚴峻挑戰，不僅加劇全球經濟金融的波動，影響全球供應鏈重組進程，也連帶牽動台灣整體經濟環境的變化。因此，總統蔡英文今日下午邀集行政院蘇貞昌院長、沈榮津副院長及相關部會首長，就整體經濟情勢與政府各項因應方案進行深入討論。

鑑於全球經濟面臨的重大變局，以及國際主要機構皆預測2023年全球經濟成長動能將減緩，台灣雖預估明年可望連續五年經濟成長率高於全球平均，但仍將面臨各項挑戰。總統認為，政府必須全力維繫台灣經濟成長動能，持續穩定民生物價，照顧弱勢族群及年輕朋友，並協助受衝擊產業，減輕人民生活負擔。相關檢討及因應方案將持續進行，今日會議總統也先初步就三個面向作出指示：

第一，維持經濟成長動能，穩定民生物價。持續維持國內投資成長，活絡內需及消費市場，並提出相關振興措施以協助產業恢復元氣。同時，也要加強穩定民生物價，從成本及供給面雙管齊下，確保重要民生物資供應及價格的穩定。

第二、加強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔。對於經濟弱勢族群應持續給予協助，減少生活負擔。中央政府也將主動規劃推動公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出。同時，為減輕人民租屋負擔，現行租金補貼政策朝向更簡政便民進行調整，並將加速推動相關修法，及運用多元政策平抑房價。

第三、強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動的韌性，建立有效的應變機制，確保整體經濟及金融的穩定。

張惇涵說明，總統並請行政院及相關部會陸續提出具體政策措施，因應國際及國內整體經濟局勢變遷。今日與會者除蘇貞昌院長及沈榮津副院長，另包括：行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、交通部長王國材、主計長朱澤民、金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、國安會諮詢委員傅棟成、國發會副主委施克和、內政部次長花敬群。

（彭媁琳）

蘇揆指示各部會規劃可行方案

總統蔡英文6日下午邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長討論就整體經濟情勢與政府各項因應方案進行深入討論。會上祭出三方向，包含維持經濟成長動能，穩定民生物價；強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔；確保整體經濟與金融的穩定。

行政院發言人羅秉成稍早指出，蘇貞昌院長就會中幾項會議結論，包括維持經濟成長動能、穩定民生物價、照顧弱勢、減低人民負擔、確保整體經濟及金融的穩定等，指示各部會盤整現有資源與規劃可行方案，於近日做進一步討論，以因應國際經濟局勢下的通膨衝擊，以及振興疫後的國內經濟。

（曹悅華）

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